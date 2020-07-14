Марат Карабаев

Нур-Султан. 13 июля. Kazakhstan Today - Назначен председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Kazakhstan Today.

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Канат Баитов освобожден от должности председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Баитов родился в 1968 году в Павлодарской области. Окончил Карагандинский политехнический институт, Кокшетауский институт экономики и менеджмента.

В разные годы работал в горной и финансовой сферах.

В 2009–2010 годы. - начальник управления металлургической и химической промышленности, в 2010–2011 годы возглавлял управление горнодобывающей промышленности, 2011–2014 годы - руководитель управления горно-металлургической промышленности Комитета промышленности Министерства индустрии и торговли РК.

В 2014–2019 годы - заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК.

С февраля 2019 года занимал должность заместителя председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК. В мае 2019 года был назначен на должность председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК.

По данным пресс-службы, приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев назначен на должность председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Марат Карабаев родился 4 июля 1987 года в Ташкентской области Республики Узбекистан. Окончил Ташкентский автомобильно-дорожный институт, Уорвикский университет (Великобритания), Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати.

Трудовую деятельность начал в 2011 году экспертом управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений Комитета водного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК.

С 2011 по 2013 годы - главный эксперт управления технологического развития сервисной индустрии департамента новых технологий и энергосбережения Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2014-2015 годы - заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области.

В 2015-2017 годы - руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области.

В 2018-2019 годы - директор департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

С августа 2019 года по настоящее время занимал должность директора департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и новых технологий РК.

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