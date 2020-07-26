Ряд руководителей органов ветконтроля и надзора получил выговоры

Нур-Султан. 25 июля. Kazakhstan Today - По итогам прошедшей в Минсельхозе коллегии Комитета ветеринарного контроля и надзора (КВКН), ряд руководителей органов Комитета получил выговоры, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил председатель КВКН Арман Утегулов, в прошлом году в Казахстане было зарегистрировано 146 очагов особо опасных болезней животных, за 6 месяцев текущего года - 129. Для предотвращения заболеваний в 2019 году животным и птицам поставили 140 млн прививок против 17 особо опасных болезней. В 2020 году запланировано 150 млн, проинформировали в пресс-службе МСХ.

В прошлом году при исследовании порядка 32,5 млн голов животных выявлено 54,6 тыс. животных, положительно реагирующих на бруцеллез. За 6 месяцев 2020 года при исследовании 18,7 млн выявлено 33 тыс. голов.

Также главный государственный ветсанинспектор отметил значительное снижение нарушений при экспортно-импортных перемещениях грузов после размещения в прошлом году 32 ветеринарно-контрольных пунктов вдоль госграницы. Импорт недоброкачественной продукции на казахстанский рынок уменьшился в разы.

Кроме того, было отмечено, что в 2019 году Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ) присвоила Казахстану статус свободной страны по африканской чуме свиней и высокопатогенному гриппу птиц. В 2020 году получен статус страны, свободной от классической чумы свиней. За указанный период почти 3 тыс. казахстанских сельхозпроизводителей были включены в зарубежные реестры для экспорта продукции. К примеру, в реестр предприятий, имеющих право экспортировать говядину и баранину в КНР, были внесены 9 казахстанских компаний.

Также подписаны протоколы по экспорту в Китай казахстанской свинины, молочной продукции и шерстяного сырья, согласован ветсертификат на экспорт конины в Японию, на завершающей стадии находятся переговоры с Европейским союзом по согласованию требований для экспорта меда и молочной продукции.

Вместе с тем на коллегии был рассмотрен и ряд нарушений в работе Комитета и территориальных подразделений. В частности, обнаружены значительные нарушения в ходе сверки данных по поголовью скота, указанных в статотчетах и данных ИС "Идентификация сельхозживотных". По итогам первого полугодия разница составила 11,7%. Кроме того, выявлено расхождение по мониторинговым диагностическим исследованиям сельхозживотных почти в 3 млн обследований", - сообщили в МСХ.

Также выяснилось, что Комитетом не ведется Реестр биотермических ям: в информационную систему внесено лишь 70% скотомогильников и сибиреязвенных захоронений.

По итогам камерального анализа с начала текущего года выявлено больше тысячи случаев несоблюдения сроков оказания госуслуг.

За ненадлежащий ветеринарно-санитарный контроль строгий выговор вынесен руководителю Северо-Казахстанской областной территориальной инспекции Марату Ибраеву, выговор - руководителям Актюбинской, Жамбылской и Павлодарской областных территориальных инспекций Темирбеку Нуртазину, Жандару Коекееву и Рашиду Нурбекову, а также и.о. руководителя Атырауской и Туркестанской областных территориальных инспекций Галымбеку Бисенгалиеву и Нуржану Усенбаеву.

Административное наказание в виде замечания получил руководитель Карагандинской областной территориальной инспекции Марат Мухтаров.

В отношении руководителя Мангистауской областной территориальной инспекции КВКН Куанышкерея Мырзатова принято решение об освобождении от занимаемой должности.

Служебные расследования продолжаются в отношении руководителей Костанайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской областных территориальных инспекций, а также инспекции по Шымкенту.

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