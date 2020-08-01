Алматы. 31 июля. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане и Кокшетау ожидается гроза.

Днем 31 июля в Атырауской области местами ожидается ветер южный, юго-западный, 18 метров в секунду. Днем на большей части сохраняется сильная жара, 35-37 градусов. Сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность", - сообщает РГП "Казгидромет".

Сутки 31 июля в Павлодарской области местами ожидается сильный дождь, гроза, шквал, град, ветер северо-западный, при грозе 15-20 метров в секунду. В Павлодаре утром и днем 31 июля ожидается гроза, град, ветер северо-западный, при грозе 15-20 метров в секунду.

Местами в Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Кызылорде утром и днем 31 июля ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

Днем в Западно-Казахстанской области на западе ожидается гроза, град. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 метров в секунду. На юге ожидается сильная жара, 37 градусов. На большей части сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

31 июля в Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, ветер северо-восточный, 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Шымкенте сутки 31 июля ожидаются гроза, днем ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане ночью и утром 31 июля ожидаются гроза, днем ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду", - сообщают синоптики.

Кроме того, в Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается гроза, туман. Ветер северный, северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области 31 июля местами ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске ночью ожидается гроза, туман. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

На юге Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

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