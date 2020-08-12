Как работает автовокзал Караганды в режиме карантина

Из-за пандемии COVID-19 в Карагандинской области действует строгий карантин. Временно приостановлено междугороднее автобусное сообщение. С городского автовокзала транспорт отправляется лишь в города-спутники.
Основное здание вокзала закрыто. В нём сейчас идёт ремонт. Работают пригородные кассы, расположенные на улице.
В первую очередь мы смотрим на наличие масок у пассажиров - без них не обслуживаем. Контроль осуществляют охранники. Если маска имеется, но она, скажем, в кармане или на подбородке, то просим надеть её как полагается", - пояснила Гульнара Мукатова, заместитель директора автовокзала по организации пассажирских перевозок.
Все сотрудники автовокзала обеспечены средствами индивидуальной защиты. Поверхности в помещениях касс и на перронах регулярно обрабатываются дезинфекционными растворами.
Тщательно следят и за санитарным состоянием пригородных автобусов.
Каждый вечер автобус проходит мойку, дезинфицируется на 100%. Для обработки салонов специально наняли людей. Утром, перед выездом, кондуктора сами протирают поручни, подоконники, ручки. Руководство очень строго за этим следит", - рассказал водитель автобуса №107 Караганда - Темиртау Юрий Ходоров.
Из-за карантина количество пассажиров в разы меньше обычного. В сутки автобусом пользуются от 50 до 100 человек. Поэтому соблюдать социальную дистанцию несложно.
Юрий Ходоров также отметил, что администрация автопарка №5 полностью снабжает экипажи средствами индивидуальной защиты. Каждому работнику в день выдают 13 масок, комплект перчаток, дезинфицирующие и расходные средства для уборки салонов.
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