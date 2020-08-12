Караганда. 11 августа. Kazakhstan Today - В акимате Карагандинской области рассказали, как работает автовокзал Караганды в режиме карантина, передает Kazakhstan Today.

Из-за пандемии COVID-19 в Карагандинской области действует строгий карантин. Временно приостановлено междугороднее автобусное сообщение. С городского автовокзала транспорт отправляется лишь в города-спутники.

Основное здание вокзала закрыто. В нём сейчас идёт ремонт. Работают пригородные кассы, расположенные на улице.

В первую очередь мы смотрим на наличие масок у пассажиров - без них не обслуживаем. Контроль осуществляют охранники. Если маска имеется, но она, скажем, в кармане или на подбородке, то просим надеть её как полагается", - пояснила Гульнара Мукатова, заместитель директора автовокзала по организации пассажирских перевозок.

Все сотрудники автовокзала обеспечены средствами индивидуальной защиты. Поверхности в помещениях касс и на перронах регулярно обрабатываются дезинфекционными растворами.

Тщательно следят и за санитарным состоянием пригородных автобусов.

Каждый вечер автобус проходит мойку, дезинфицируется на 100%. Для обработки салонов специально наняли людей. Утром, перед выездом, кондуктора сами протирают поручни, подоконники, ручки. Руководство очень строго за этим следит", - рассказал водитель автобуса №107 Караганда - Темиртау Юрий Ходоров.

Из-за карантина количество пассажиров в разы меньше обычного. В сутки автобусом пользуются от 50 до 100 человек. Поэтому соблюдать социальную дистанцию несложно.

Юрий Ходоров также отметил, что администрация автопарка №5 полностью снабжает экипажи средствами индивидуальной защиты. Каждому работнику в день выдают 13 масок, комплект перчаток, дезинфицирующие и расходные средства для уборки салонов.

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