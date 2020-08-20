Вопрос снижения штрафов за нарушение масочного режима госорганами не обсуждается - Минюст

Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - Вопрос снижения штрафных санкций за нарушение масочного режима государственными органами не обсуждается, передает Kazakhstan Today.

Действующие штрафные санкции за нарушение масочного режима, предусмотренные статьей 425 КоАП, являются актуальными, снижение его размера государственными органами не обсуждается", - сообщили в Министерстве юстиции РК.

Госорганами в настоящее время рассматривается концепция законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" и предлагается снизить штраф для физических лиц за нарушения масочного режима с 30 до 1 МРП (2778 тенге). Мы активно вовлечены в эту работу", - сообщил на своей странице в Facebook уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов.

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