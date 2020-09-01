Нигматулин проинформировал главу государства о результатах работы мажилиса

Акорда

Нур-Султан. 31 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем мажилиса Нурланом Нигматулиным, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о результатах работы депутатов мажилиса в ходе прошедшей пятой сессии, о выездах мажилисменов в регионы, а также об основных направлениях деятельности в предстоящую парламентскую сессию, сообщает Акорда.

По словам спикера мажилиса, депутаты посещали аптеки, больницы, контролировали наличие лекарств и цены на них. Парламентарии также активно участвуют в работе волонтёрских центров.

В настоящее время в законодательном портфеле палаты 75 законопроектов, из которых 22 инициированы самими депутатами.

По словам Нигматулина, среди них проект республиканского бюджета на 2021-2023 годы, законопроекты, направленные на дальнейшее восстановление экономического роста в постпандемический период, по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан.

Глава государства подчеркнул, что приоритетом работы депутатского корпуса должно быть дальнейшее законодательное обеспечение реализации послания президента и других инициатив, в том числе антикоррупционных.

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