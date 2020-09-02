Правительству, Нацбанку следует заинтересовывать экспортеров к продаже валютной выручки - Токаев

Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана отметил, что Казахстан столкнулся с кризисом доверия к тенге со стороны национальных и международных инвесторов, передает Kazakhstan Today.

Низкий уровень диверсификации экономики и высокая волатильность курса сдерживают приток иностранных инвестиций, особенно в несырьевые сектора", - сказал Токаев, отметив, что негативную роль играют и проблемы регулирования валютного рынка, движения капитала.

Значительная часть экспортной выручки, по словам президента, даже не заходит на внутренний валютный рынок, оставаясь за рубежом.

Правительству, Нацбанку следует заинтересовывать экспортеров к продаже валютной выручки", - подчеркнул глава государства.

По его словам, требуется усилить и стимулирующую роль денежно-кредитной политики. Сегодня она во многом сдерживается опасениями перетока средств на валютный рынок.

Банки же не торопятся кредитовать реальную экономику, поскольку имеют хорошую возможность зарабатывать на валютном рынке и инструментах Нацбанка", - заявил Токаев, поручив принять меры по переориентации данной ликвидности на кредитование бизнеса и прекращению валютных спекуляций.

Президент отметил, что ожидает "значительного улучшения ситуации по итогам года".

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