КУИС возобновляет свидания для осужденных

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РК от 20 августа 2020 года №49 по поэтапному смягчению карантинных мер, учреждения уголовно-исполнительной системы проводят подготовительные мероприятия по возобновлению свиданий осужденных с родственниками, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , эта работа проводится совместно с территориальными санитарно-эпидемиологическими службами, которые дают оценку готовности учреждений к возобновлению свиданий.

При этом, с учетом сохраняющегося риска заражения коронавирусной инфекцией, длительные свидания будут предоставляться осужденным не более чем с одним взрослым родственником, при наличии отрицательного результата ПЦР-теста со сроком не более пяти суток. Что касается краткосрочных свиданий, то они будут предоставляться в обычном режиме, но с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических мер", - сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета УИС МВД РК Ескали Саламатов.

Как сообщает комитет УИС, согласно Уголовно-исполнительному кодексу срок длительного свидания не может превышать двое суток и будет предоставляться по предварительной записи. После длительных свиданий осужденные будут помещены на 14-дневный карантин, тем самым изолированы от общей массы. Все эти меры принимаются с целью недопущения заражения осужденных и поддержания стабильной эпидемиологической обстановки в учреждениях УИС.

В период приостановления свиданий были созданы условия для проведения телефонных и видеопереговоров. За это время осужденным предоставлено около 350 тысяч телефонных переговоров, 18 тысяч звонков посредством видеосвязи, продолжительностью до 15 минут, и порядка 5 тысяч видеосвиданий длительностью до двух часов.

Напомним, по состоянию на 23.59 2 сентября в Казахстане выявлены 106 032 заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. По данным Министерства здравоохранения РК, всего в Казахстане с 13 марта по 3 сентября зарегистрировано 1606 летальных случаев от коронавируса.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства