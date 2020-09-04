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КУИС возобновляет свидания для осужденных

03.09.2020, 20:31 4159
Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РК от 20 августа 2020 года №49 по поэтапному смягчению карантинных мер, учреждения уголовно-исполнительной системы проводят подготовительные мероприятия по возобновлению свиданий осужденных с родственниками, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, эта работа проводится совместно с территориальными санитарно-эпидемиологическими службами, которые дают оценку готовности учреждений к возобновлению свиданий. 
 

При этом, с учетом сохраняющегося риска заражения коронавирусной инфекцией, длительные свидания будут предоставляться осужденным не более чем с одним взрослым родственником, при наличии отрицательного результата ПЦР-теста со сроком не более пяти суток. Что касается краткосрочных свиданий, то они будут предоставляться в обычном режиме, но с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических мер", - сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета УИС МВД РК Ескали Саламатов. 

 
Как сообщает комитет УИС, согласно Уголовно-исполнительному кодексу срок длительного свидания не может превышать двое суток и будет предоставляться по предварительной записи. После длительных свиданий осужденные будут помещены на 14-дневный карантин, тем самым изолированы от общей массы. Все эти меры принимаются с целью недопущения заражения осужденных и поддержания стабильной эпидемиологической обстановки в учреждениях УИС. 
 
В период приостановления свиданий были созданы условия для проведения телефонных и видеопереговоров. За это время осужденным предоставлено около 350 тысяч телефонных переговоров, 18 тысяч звонков посредством видеосвязи, продолжительностью до 15 минут, и порядка 5 тысяч видеосвиданий длительностью до двух часов.
 
Напомним, по состоянию на 23.59 2 сентября в Казахстане выявлены 106 032 заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. По данным Министерства здравоохранения РК, всего в Казахстане с 13 марта по 3 сентября зарегистрировано 1606 летальных случаев от коронавируса. 
 

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