За сутки в Казахстане выявлены 88 заболевших COVID-19

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 2 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 106 032 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 88 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 33 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 18 / 4;

город Алматы - 5 / 1;

город Шымкент - 1 / 0;

Акмолинская область - 5 / 2;

Актюбинская область - 3 / 1;

Алматинская область - 1 / 1;

Атырауская область - 5 / 4;

Восточно-Казахстанская область - 14 / 4;

Жамбылская область - 5 / 1;

Западно-Казахстанская область - 8 / 4;

Карагандинская область - 8 / 5;

Костанайская область - 4 / 1;

Павлодарская область - 4 / 3;

Северо-Казахстанская область - 7 / 2;

Всего в стране выявлено 106 032 заболевших.





За прошедшие сутки в Казахстане 596 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 97 967.

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