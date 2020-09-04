За сутки в Казахстане выявлены 88 заболевших COVID-19

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 2 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 106 032 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 88 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 33 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 18 / 4;
город Алматы - 5 / 1;
город Шымкент - 1 / 0;
Акмолинская область - 5 / 2;
Актюбинская область - 3 / 1;
Алматинская область - 1 / 1;
Атырауская область - 5 / 4;
Восточно-Казахстанская область - 14 / 4;
Жамбылская область - 5 / 1;
Западно-Казахстанская область - 8 / 4;
Карагандинская область - 8 / 5;
Костанайская область - 4 / 1;
Павлодарская область - 4 / 3;
Северо-Казахстанская область - 7 / 2;
Всего в стране выявлено 106 032 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 596 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 97 967.
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