Система Orphus

За сутки в Казахстане выявлены 88 заболевших COVID-19

03.09.2020, 08:05 5455
Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 2 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 106 032 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 88 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 33 без клинических проявлений.
 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
 
город Нур-Султан - 18 / 4;
 
город Алматы - 5 / 1;
 
город Шымкент - 1 / 0;
 
Акмолинская область - 5 / 2;
 
Актюбинская область - 3 / 1;
 
Алматинская область - 1 / 1;
 
Атырауская область - 5 / 4;
 
Восточно-Казахстанская область - 14 / 4;
 
Жамбылская область - 5 / 1;
 
Западно-Казахстанская область - 8 / 4;
 
Карагандинская область - 8 / 5;
 
Костанайская область - 4 / 1;
 
Павлодарская область - 4 / 3;
 
Северо-Казахстанская область - 7 / 2;
 
Всего в стране выявлено 106 032 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 596 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 97 967.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая