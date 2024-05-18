17.05.2024, 21:29 15656

В упаковках от кофе перевозил наркотики закладчик из Астаны

Его задержали наркополицейские в Кокшетау
В упаковках от кофе перевозил наркотики закладчик из Астаны
Фото: МВД РК
Кокшетау. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Автомашину, на которой передвигался курьер, оперативники задержали при въезде на территорию Кокшетау, сообщает пресс-служба МВД РК.

При досмотре полицейские обнаружили и изъяли 148 свертков с запрещенными веществами, расфасованными по пакетикам растворимого кофе.

Точный вес изъятого наркотика будет установлен после судебно-химической экспертизы. Оперативники также изъяли два мобильных телефона, с помощью которых астанчанин вел переписку с куратором и фотографировал места закладок.

Закладчиком наркотиков фигурант устроился около трех месяцев назад, запрещенные вещества приобретал в столице. Для их распространения он приехал в Кокшетау. В настоящее время ведется досудебное расследование.

Для справки: когда президент Филиппин Родриго Дутерте пришел к власти в 2016 году, он потребовал от полиции самым жестким образом разбираться с теми, кто употребляет наркотики. К августу 2016 года, по заявлениям властей страны, около 600 000 наркоторговцев сдались правоохранительным органам, чтобы не быть убитыми в ходе антинаркотической кампании правительства.
 
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Теги:ЗадержаниеНаркотикиперевозчик

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17.05.2024, 18:49 22621

Восемь жителей Астаны осуждены за терроризм

Они обсуждали установление теократического строя в Казахстане
Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором суда восемь жителей Астаны осуждены к лишению свободы сроком от 7 до 20 лет за занятие террористической деятельностью, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Участники террористической группы обсуждали переселение в зону боевых действий в Сирии и необходимость установления теократического строя правления в Казахстане.

Руководитель группы организовал финансирование террористической организации, ведущей боевые действия в Сирии.

Прокурор полностью доказал вину осужденных.

Ранее Комитет национальной безопасности при содействии прокуратуры РК задержал троих граждан Казахстана, подозреваемых в экстремистской деятельности.

В Казахстане с начала года за причастность к терроризму и экстремизму осуждено 25 человек.
 
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Теги:ТерроризмНаказаниеАстана
17.05.2024, 11:25 38306

В частную собственность незаконно передали земли природного парка "Медеу"

Парку "Медеу" возвращены земли стоимостью 3 млрд тенге
В частную собственность незаконно передали земли природного парка "Медеу"
Алматы. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в частную собственность незаконно передали земли природного парка "Медеу", сообщает пресс-служба прокуратуры города.

В 2020 году на территории природного парка частные лица зарегистрировали право собственности на 10 земельных участков площадью 35 гектаров. Основанием для этого послужили архивные справки о наличии решений Горнооктябрьской сельской администрации от 1994-1997 годов о выделении земельных участков", - проинформировали в пресс-службе.


Как пояснили в прокуратуре, несмотря на то, что архивная справка не является правоустанавливающим документом, регистрирующий орган неправомерно зарегистрировал право собственности.

Прокуратура Алматы обратилась в суд о признании недействительными указанных справок и последующих сделок по отчуждению земельных участков. Решением суда иски прокурора удовлетворены, природному парку "Медеу" возвращены земли кадастровой стоимостью 3 млрд тенге", - добавили в пресс-службе.


Ранее прокуратура Алматы вернула в госсобственность парк в центре города, где хотели построить ЖК.
 
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Теги:ЗемляАлматыгоссобственность
17.05.2024, 09:52 44976

Организатора финансовой пирамиды экстрадировали из Грузии в Казахстан

В финпирамиду вложили средства более 600 вкладчиков на общую сумму свыше 3 млрд тенге
Организатора финансовой пирамиды экстрадировали из Грузии в Казахстан
Фото: скриншот из видео
Актау. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел РК из Грузии экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамиды. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

В 2020 году созданная им преступная группа организовала в Мангистауской области финансовую пирамиду Plus Capital и незаконно присвоила денежные средства, движимое и недвижимое имущество более 600 вкладчиков на общую сумму свыше 3 млрд тенге. Часть участников этой преступной группы уже осуждены к различным видам наказания, а подозреваемый после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - проинформировали в Генпрокуратуре.


По данным ведомства, он был задержан на территории Грузии в ноябре 2023 года.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности.
 
16.05.2024, 18:54 71696

В Актобе живодеры использовали живого ежа вместо футбольного мяча   

Что стало с животным, неизвестно
В Актобе живодеры использовали живого ежа вместо футбольного мяча
Фото: Диапозон
Актобе. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях появилось видео, как несколько молодых актюбинцев сыграли в футбол живым ежом, сообщает "Диапазон".

Игроков происходящее веселило. После один из участников отдирал иголки со своей обуви. Что стало с животным, неизвестно. Автор видео после обнародования сразу же сделал страницу в соцсети приватной, убрал с аватарки свою фотографию.


В департаменте полиции сообщили, что обидчиков ежа уже ищут.

Указанные лица будут установлены и привлечены к ответственности", - отметили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

 
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Теги:Футболживодеры
16.05.2024, 18:46 71936

Малышей били в детсаду Жетысуской области: начато досудебное расследование   

Малышей били в детсаду Жетысуской области: начато досудебное расследование
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области полиция начала досудебное расследование после распространившегося в Сети видео с грубым обращением с детьми в одном детских садов региона, сообщает пресс-служба департамента полиции области.

По данному факту начато досудебное расследование с назначением необходимых судебных экспертиз. Дело находится на контроле департамента полиции", - проинформировали в пресс-службе.



Ранее в Сети появились шокирующие кадры, на которых видно, как воспитатели грубо обращаются с малышами.


Напомним, в Казахстане регулярно происходят вопиющие случаи издевательства над детьми.

В Алматинской области задержали изверга, который связал, избил и порезал ножом четверых детей. Младший мальчик попал в больницу с гематомами и сотрясением.

В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка, а в Экибастузе мать убила семилетнюю дочь. В Шымкенте мать убила двоих детей и оставила их тела на съемной квартире.
 
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Теги:ДетсадИзбиениедети
16.05.2024, 11:05 94861

Разыскиваемого за насилие над несовершеннолетним казахстанца задержали в России

Решается вопрос об экстрадиции преступника в Казахстан
Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Разыскиваемого за насилие над несовершеннолетним преступника задержали в России.

В городе Новосибирске по запросу Интерпола МВД Казахстана задержан 25-летний мужчина, объявленный в международный розыск за совершение полового сношения и действия сексуального характера с несовершеннолетним лицом", - сообщает Polisia.kz.


Polisia.kz

В настоящее время задержанный содержится под стражей. Решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан.

Ранее генпрокурор Берик Асылов сообщил, что в Казахстан возвращены подозреваемые по ряду резонансных дел. В частности, в начале февраля в Казахстан экстрадировали из Испании одного из организаторов транснациональной финпирамиды Questra Holding.
 
15.05.2024, 14:52 134241

Экс-полицейского подозревают в изнасиловании трехлетней девочки в Актюбинской области  Дополнено

Мать пострадавшей девочки опасается, что насильник откупится
Экс-полицейского подозревают в изнасиловании трехлетней девочки в Актюбинской области
Фото: Depositphotos
Актобе. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший полицейский задержан в Актюбинской области по подозрению в изнасиловании трехлетней девочки.

По факту насильственных действий сексуального характера начато досудебное расследование. Подозреваемый установлен и доставлен в отдел полиции. Назначены все необходимые экспертизы, по заключениям которых будет принято законное решение", - сообщили в ДП Актюбинской области.


Ранее в фонд "НеМолчи" обратилась мать пострадавшего ребенка.

По словам мамы, девочка приехала от родственников отца и стала жаловаться на дядю, который делал больно", - говорится в публикации фонда в соцсетях.


Сообщается, что мать сразу подала заявление в полицию, но опасается, что подозреваемый откупится, поскольку ранее работал сотрудником полиции и занимал руководящую должность в акимате.

Дополнено 15.05.2024, 21.02

По данному обращению обеспечен незамедлительный выезд следственно-оперативной группы. Зарегистрировано уголовное дело, в рамках которого назначены и проведены необходимые экспертизы. По предварительным данным судмедэксперта, телесных повреждений в области половых органов у малолетнего не имеется", - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.


В ведомстве добавили, что уголовное дело принято к производству следственного управления департамента полиции. Проводится тщательная проверка всех обстоятельств. Все следственные мероприятия проводятся с участием процессуального прокурора. Расследование находится на особом контроле начальника департамента полиции.

Напомним, насильник ребенка получил пожизненный срок в Семее.
 
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Теги:Полицейскийизнасилование
15.05.2024, 11:34 128926

В Казахстан добровольно вернулся еще один сообщник Мухтара Аблязова

В настоящее время проводятся следственные действия с участием подозреваемого
В Казахстан добровольно вернулся еще один сообщник Мухтара Аблязова
Фото: polisia.kz.
Алматы. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстан добровольно вернулся еще один сообщник Мухтара Аблязова - Алексей Богданов, находившийся в розыске с 2009 года, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.

По результатам разъяснительной работы с близкими родственниками и адвокатом подозреваемого Богданов изъявил желание возвратиться в Казахстан и оказывать содействие следствию, о чем направил письменное заявление. 15 мая при содействии Интерпола МВД РК Богданов прибыл из города Брюсселя в город Алматы", - проинформировали в пресс-службе.


Уточняется, что он выступал номинальным представителем офшорной компании Metropolitan Manageres Corp, председателем правления ЗАО "Беловодский крахмалопаточный комбинат" и специалистом ТОО "Маис Агро", использованных в хищении денежных средств банка на сумму свыше 300 млн тенге.

С учетом добровольного возвращения подозреваемого, полного признания вины и сотрудничества со следствием ранее избранная в отношении Богданова мера пресечения в виде содержания под стражей изменена на залог. В настоящее время проводятся следственные действия с участием подозреваемого. Досудебное расследование продолжается", - добавили в агентстве.


Ранее суд Соединенных Штатов Америки признал, что Мухтар Аблязов украл деньги из "БТА Банка" и отмывал их в США.
 
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Теги:АблязовРКВозвратсообщники

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      Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?

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