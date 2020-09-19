Цой избран председателем постоянного Регионального комитета ВОЗ

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - Впервые представитель РК избран председателем постоянного Регионального комитета Всемирной организации здравоохранения. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов, передает Kazakhstan Today.

Хотел бы вам сообщить об очень значимом для нашей страны событии. 14 и 15 сентября министр здравоохранения Алексей Цой выступил председателем 70-й сессии Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения. Впервые в истории независимого Казахстана, именно наш министр по итогам тайного голосования был избран председателем постоянного Регионального комитета ВОЗ. Ранее Казахстан был лишь участником этого комитета в период с 1995 по 1997 годы", - сообщил Коджахметов.

Он подчеркнул, что участие Казахстана в работе постоянного комитета позволит представлять интересы страны и региона на регулярных совещаниях, участвовать в принятии решений на уровне Европейского региона ВОЗ.

Постоянный комитет является подкомитетом Европейского регионального комитета ВОЗ и состоит из представителей 12 стран, которые избираются сроком на три года. Постоянный комитет представляет и действует от имени Европейского регионального комитета ВОЗ и обеспечивает выполнение его решений и политики, а также дает рекомендации и оказывает консультативную помощь", - объяснил официальный представитель.

Рабочие совещания постоянного комитета проводятся минимум 4 раза в год. А решения и стратегические документы, принятые по итогам рекомендаций постоянного комитета, являются обязательными для государств-членов в регионе.

По оценке ВОЗ, такие решения окажут влияние на здоровье и благополучие 900 млн человек, проживающих в Европейском регионе, включая население стран Европейского союза, Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.

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