Аркалык. 14 октября. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек обсудил с жителями Аркалыка проект городской предвыборной программы Nur Otan, передает Kazakhstan Today.

Приехал в Аркалык. Вместе с жителями обсудили проект городской предвыборной программы "Nur Otan". Как вы знаете, по поручению Лидера партии Н.А.Назарбаева с учетом специфики и проблем каждого населенного пункта "Nur Otan"-ом впервые разработаны проекты 216 предвыборных программ по каждому региону, городу и району. Как отметил Елбасы, "Nur Otan" - это партия конкретных дел, все наши предвыборные обещания должны быть просчитаны". Поэтому в 5-летних программах отражены осязаемые индикаторы, предусмотрена четкая приоритизация с привязкой к возможностям бюджета. Реализуя концепцию "Слышащего государства" президента страны К.К.Токаева, все предвыборные программы партии будут также доработаны с учетом пожеланий самих граждан", - сообщил Байбек на своей странице в Facebook .





По его информации, в городе Аркалыке в ходе внутрипартийных праймериз поступило 117 конкретных предложений. Жителей волнуют вопросы благоустройства дворовых площадок и освещения улиц, ремонта объектов образования и здравоохранения, дорог и инженерных сетей, а также многое другое.

По информации руководства филиала партии, все эти вопросы были учтены при доработке программы. Вместе с тем считаю, что некоторые направления программы требуют дополнительной проработки. Так, один из актуальных вопросов на сегодня – это обеспечение сотовой связью и повышение скорости интернета в 13-ти сельских населенных пунктах. Кроме того, жители города жалуются на плохое состояние детских игровых площадок, поднимают вопрос замены старых автобусов", - отметил первый заместитель председателя партии Nur Otan.

Кроме того, по его словам, в связи с планируемым закрытием Торгайского бокситового рудоуправления необходимо трудоустроить порядка 500 человек. В рамках предвыборной программы данный вопрос будет взят на партийный контроль.

При этом некоторая часть высвобождаемых людей уже приступила к работе на других предприятиях.

Одно из них – мясоперерабатывающий комплекс "Торгай Ет". Вместе с акимом области Архимедом Мухамбетовым осмотрел производственную площадку, позволившую создать в городе порядка 120 новых рабочих мест", - рассказал Байбек.

Также первый заместитель председателя партии Nur Otan в ходе объезда ознакомился с реконструкцией системы теплоснабжения города, включающую перевод Аркалыкской ТЭЦ с мазута на уголь. Данная мера позволит ежегодно экономить до 2 млрд тенге бюджетных средств и перенаправить их на другие нужды города. Задача по завершению данного проекта в 2021 году заложена в предвыборной программе "Nur Otan".

В этот же день встретился с коллективом Аркалыкской региональной больницы. В своем недавнем выступлении Глава государства К.К. Токаев отметил, что в условиях второй волны пандемии основной удар на себя снова примут медики. По его поручению на выплаты во втором полугодии выделено более 150 миллиардов тенге. При поддержке депутатов фракции "Nur Otan" в этом году также принят новый Кодекс "О здоровье", направленный в том числе на повышение социального статуса и защиту медработников. Вместе с медицинскими работниками обсудили предвыборную программу партии, где заложены конкретные индикаторы по улучшению материально-технического оснащения объектов здравоохранения и повышению качества медицинского обслуживания для населения", - проинформировал Байбек.

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