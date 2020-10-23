Состоялось обсуждение законопроекта "О противодействии семейно-бытовому насилию"

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - 21 октября в социальной сети Facebook в прямом эфире состоялось онлайн-обсуждение проекта закона РК "О противодействии семейно-бытовому насилию" под модераторством председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Лаззат Рамазановой, передает Kazakhstan Today.

В МИОР отметили, что в настоящее время много недостоверной информации, связанной с законопроектом.

Новый законопроект должен соответствовать принципу правовой определенности и не вызывать разнотолков", - подчеркнула Лаззат Рамазанова.

Депутат мажилиса, руководитель рабочей группы по рассмотрению законопроекта Айгуль Нуркина рассказала о новшествах проекта, а также дала подробные разъяснения по вопросам, вызывающим споры и неверное толкование.

Председатель комитета по делам молодежи и семьи Шахмардан Байманов отметил важность и нужность данного законопроекта.

Проект закона предусматривает определение уполномоченного органа по вопросам семьи и закрепление его компетенций в области противодействия семейно-бытовому насилию", - сказал Байманов.

Также в ходе обсуждения были подняты актуальные вопросы и проблемы в сфере семейно-бытового насилия. Все участники дискуссии отметили необходимость выстраивания четкого межведомственного взаимодействия государственных органов в обеспечении безопасности и благополучия семьи.

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