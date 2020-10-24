Токаев обозначил приоритеты в реформировании судебной системы

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в VIII Съезде судей Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Глава государства считает, для достижения существенного прогресса в реформировании судебной системы необходимо заложить принципиально новые подходы, ориентированные на профессионализм судей, качество правосудия и судебного администрирования.

Токаев обозначил ряд приоритетов, которые позволят достичь поставленных целей", - сообщает пресс-служба Акорды.

В качестве первой задачи глава государства назвал обеспечение прав человека и верховенства закона.

Судейскому корпусу в каждодневной работе следует исходить из этих ценностей и принципов. Наши судьи должны следить за неукоснительным соблюдением прав человека. Казахстанским судьям необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию, совершенствовать подходы к работе, менять сложившуюся систему мышления. Для этого важно установить тесные контакты с международным судейским сообществом, учитывать актуальные международные тенденции в судебной сфере, - сказал президент.

Второй важный приоритет - это независимость судебной системы. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, это непременное условие справедливого правосудия и повышения доверия граждан к судебной власти.

Отечественные и международные эксперты считают, что судьи продолжают зависеть от председателей судов и коллегий. Это неприемлемая практика, от которой необходимо избавляться. Серьезная проблема - это зависимость судей от правоохранительных органов. Ни у кого не должно возникать даже сомнений насчет независимости судей. Граждане, бизнес, инвесторы должны быть уверены, что казахстанские суды выносят беспристрастные и справедливые решения", - убежден глава государства.

Президент также обратил внимание на случаи, когда судьи подвергаются давлению со стороны СМИ и социальных сетей.

Бывает, что следствие еще идет, дело не передано в суд, а отдельные журналисты и блогеры уже нагнетают ситуацию, публично предрекают решение судьи. Гласность, открытость СМИ категорически нельзя использовать для давления на суд. Правосудие должно вершиться только в зале суда и только по итогам судебного процесса", - заявил Токаев.

Глава государства назвал профессиональный судейский корпус решающим фактором всех судебных реформ. Как было отмечено в выступлении, в последние годы были повышены требования к кандидатам в судьи, внедрены современные инструменты отбора. Это позволило сильным юристам, видным ученым и правоведам-практикам стать судьями без опыта судейской работы. Как отметил президент, важную роль в реализации этой задачи сыграл председатель Верховного суда Жакып Асанов.

Репутация судей должна быть безупречной, а процесс отбора кандидатов - прозрачным и публичным. В большинстве развитых стран требования к судьям настолько высоки, что даже незначительный проступок в прошлом может стать причиной отказа в должности. Считаю, что подобная практика должна применяться и в Казахстане", - сказал Токаев.

Глава государства также затронул вопросы оптимизации судебных процессов и внедрения бесконфликтных механизмов разрешения споров. Это позволит уйти от бюрократизации судебного процесса, когда чрезмерно регламентированные процедуры ведут к волоките и порождают в обществе справедливую критику. Поэтому, как полагает Касым-Жомарт Токаев, необходимо оптимизировать судопроизводство, исключить ненужные процедуры и регламенты.

Судебный процесс должен быть понятным и удобным. Граждане не обязаны разбираться во всех процедурных хитросплетениях", - подчеркнул президент.

Резюмируя свое выступление, глава государства отметил, что при эффективном решении названных задач удастся добиться позитивных изменений в судебной системе и повысить доверие граждан к суду.

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