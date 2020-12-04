Туркестан. 1 декабря. Kazakhstan Today - В Туркестане начал функционировать новый международный аэропорт Hazret Sultan Airport, в котором будет действовать режим "открытое небо", что будет способствовать расширению географии полетов, передает Kazakhstan Today.

Воздушная гавань уже 1 декабря 2020 года примет иннаугурационный рейс отечественного лоукостера "FlyArystan" по маршруту Нур-Султан - Туркестан, а 5 декабря откроется авиасообщения с городом Алматы. В скором времени ожидаются полеты в Туркестан и других казахстанских авиалиний", - сообщили в Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан.

Туркестан – это духовный центр тюркского мира, культурный архитектурный феномен, коллаборация исторического наследия и современных архитектурных решений.

Древний город всегда был интересен туристам. Именно здесь сосредоточены такие уникальные туристские объекты, как мавзолеи Ходжи Ахмеда Яссауи, Есим-хана, Рабиги Султан Бегим и Арыстана-баба, городища Отырар и Сауран, а также происходили значимые исторической события - торжественные церемонии возведения на престол казахских ханов, принимались судьбоносные решения, ведь в XVI-XVIII веках Туркестан был столицей Казахского ханства", - отметили в ведомстве.

Отметим, что в городе также открылся "Визит центр Туркестан", в котором представляется пакет туристических услуг в соответствии с международными стандартами. Здесь работает информационный пункт, где туристы могут получить полную информацию о туристских маршрутах, заказать туристские экскурсии, ознакомиться с музейными экспонатами, продукцией местных ремесленников и т.д.

Главным объектом посещения остается мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, благоустройству территории которого в текущем году уделено особое внимание.

Наряду с историко-культурными памятниками среди новых объектов на территории мавзолея можно выделить Этноаул, где расположены ремесленная мастерская, восточный базар, зона традиционных блюд, площадка национальных игр, площадь праздничных представлений, конная площадка. Все это способствует повышению интереса и обеспечению максимального комфорта пребывания посетителей.

Новыми объектами пополняются и туристическая, культурная, спортивная инфраструктуры.

Гостей готов принять новый отель Rixos Turkistan на 120 номеров, стадион "Туркестан-Арена" и многофункциональный концертный зал "Конгресс-холл".

В ближайшее время завершится строительство отеля Hampton by Hilton на 120 номеров, а в следующем году завершится строительство многофункционального туристского комплекса Караван-Сарай.

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