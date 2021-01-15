Сенаторы приняли законопроект о субсидировании питьевого водоснабжения

Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента приняли законопроект "О внесении изменений и дополнений в Водный кодекс Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между местными представительными, центральными и местными исполнительными органами по субсидированию питьевого водоснабжения", передает Kazakhstan Today.

Документ был принят в двух чтениях. Законопроект предполагает снижение тарифа на воду для сельчан, в том числе за счет оптимизации процедур по получению субсидий. После подписания закона тарифы будут определяться с учетом социально-экономического развития конкретного региона.

Обеспечение сел качественной питьевой водой - одна из главных задач, стоящих перед страной. В последние годы в стенах Парламента систематически поднимается вопросы обеспечения питьевой водой. Данный закон, инициированный депутатами, безусловно, является важным шагом на пути решения вопросов водоснабжения сельских территорий. Очевидно, что предлагаемые нормы будут способствовать развитию регионов и повышению эффективности работы местных исполнительных органов", - отметил Маулен Ашимбаев.

Целью законопроекта является своевременное выделение и получение регионами субсидий для обеспечения населения питьевой водой.

Задачи законопроекта - оптимизация процедуры обеспечения населения питьевым водоснабжением, ускорение включения вновь построенных систем питьевого водоснабжения в список льготных объектов, снижение стоимости услуг питьевого водоснабжения населения сельской местности.

Предусматривается передача функций по разработке и утверждению перечня особо важных локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками водоснабжения, от уполномоченного органа в местные исполнительные органы.

Еще одна новелла - наделение местных представительных органов областей новыми полномочиями по утверждению размера платы за один кубический метр поданной питьевой воды населению из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения.

Кроме того, предусмотрено введение компетенции уполномоченного органа в области коммунального хозяйства по разработке и утверждению методики расчета размера платы за кубический метр поданной питьевой воды населению из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения.

Законопроект не требует выделения средств из государственного бюджета.

Постоянные комитеты сената замечаний и предложений по данному законопроекту не имеют.

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