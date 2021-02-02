Казахстан ратифицировал соглашение СНГ о взаимодействии в случае ядерной аварии

Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба Акорды, глава государства подписал закон РК "О ратификации Соглашения о взаимодействии государств-участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий".

Соглашение направлено на повышение оперативности и продуктивности взаимодействия между уполномоченными (компетентными) органами государств-участников СНГ, своевременное реагирование на любые возможные инциденты, связанные с использованием атомной энергии в мирных целях.

Также ратифицирован Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Грузии о международном автомобильном сообщении от 6 марта 2007 года". В протоколе предусмотрено введение разрешительной системы на двусторонние, транзитные перевозки, а также на перевозку грузов автомобильным транспортом в третьи страны и из них.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Международной финансовой корпорацией об учреждении и деятельности офисов в Республике Казахстан".

Тексты законов публикуются в печати.

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