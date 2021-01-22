Сенаторы ратифицировали поправки в соглашение об автомобильных перевозках между Казахстаном и Грузией

Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - Сегодня депутаты приняли закон "О ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Грузии о международном автомобильном сообщении от 6 марта 2007 года", передает Kazakhstan Today.

По словам министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова в протоколе предусмотрено введение разрешительной системы на двусторонние, транзитные перевозки, а также на перевозку грузов автомобильным транспортом в третьи страны и из них.

В настоящее время между двумя странами, не включая перевозку опасных и крупногабаритных грузов, двусторонние, транзитные, а также перевозки в третьи страны и из них осуществляются на безразрешительной основе. Принимая во внимание, что безразрешительная система дает преимущество грузинским транспортным операторам при осуществлении автомобильной перевозки, не создает условия для защиты интересов отечественных перевозчиков", - рассказал Атамкулов.

Как рассказал министр, в 2020 году из перевезенных в импортно-экспортном сообщении 18 тыс. 96 тонн груза 29% приходится на долю отечественных перевозчиков, 57% - грузинскими транспортными операторами.

Основными причинами вышеуказанного являются: рост парка транспортных средств на международных перевозках в Грузии - если у нас в стране 7 тыс. 754 единиц, то в Грузии 8 тыс. 901 единица; открытие грузинско-турецких, грузинско-украинских совместных предприятий в Грузии за последнее время; возможность Грузии выхода к морю", - пояснил глава МИИР.

Спикер рассказал, что введение разрешительной системы, позволит установить паритет на рынке грузовых перевозок автотранспортом между двумя странами; будет способствовать увеличению доли отечественных перевозчиков. Кроме того, способствуя увеличению объемов перевозок грузов, перевозимых нашими перевозчиками, система создаст условия для увеличения их дохода и, соответственно, обновления парка.

Также сегодня депутаты сената приняли законы "О ратификации соглашения между Республикой Казахстан и Международной финансовой корпорацией об учреждении и деятельности офисов в Республике Казахстан" и "О ратификации соглашения о взаимодействии государств-участников Содружества Независимых Государств по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий".





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