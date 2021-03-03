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Председателем Комитета по управлению земельными ресурсами назначен Мурат Темиржанов

02.03.2021 17740
Председателем Комитета по управлению земельными ресурсами назначен Мурат Темиржанов
Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - Приказом министра сельского хозяйства РК Мурат Темиржанов назначен на должность председателя Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК, передает Kazakhstan Today. 
 
По информации пресс-службы премьер-министра РК, Гульжахан Бимендина освобождена от этой должности в связи с переходом на другую работу.
 
Мурат Темиржанов родился в 1977 году в Акмолинской области. Окончил Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова, Казахский гуманитарно-юридический университет. 
 
Трудовую деятельность начал в 1998 году налоговым инспектором Налогового комитета Кокшетау. 
 
В 2001 году - и.о. заместителя председателя Налогового комитета по Зерендинскому району. 
 
В разные годы занимал руководящие должности в частных структурах. В 2013-2014 годы являлся и.о. консультанта, консультантом Ситуационного центра Совета безопасности администрации президента РК. 
 
В 2016-2021 годы - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан VI созыва, член комитета по аграрным вопросам. 
 
С января текущего года и по настоящее время - советник министра сельского хозяйства РК.
 

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