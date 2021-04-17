В Туркестанской области построили новое водохранилище

ТУРКЕСТАН. 16 АПРЕЛЯ - На водохранилище Кенсай-Коскорган-2, построенное под Туркестаном, стала поступать вода, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Запуск нового водохранилища, куда поступает вода из реки Карасу, позволит снизить риск паводков, сообщили в акимате Туркестанской области.

В перспективе территория между Кентау и Туркестаном станет оазисом. Количество новых водоемов будет увеличиваться. Это будет способствовать развитию рыбного промысла в регионе. А на берегах этих водоемов откроются зоны отдыха", - отметил аким области Умирзак Шукеев.

На сегодняшний день 1 млн кубометров воды поступило в водохранилище, а полная его вместимость составляет 18 млн кубометров. В дальнейшем объект планируется заполнить до 10 млн кубометров. Верхняя часть плотины находится на высоте 27 метров, верхний бьеф забетонирован на 40%. Малая плотина уже полностью возведена, верхний бьеф забетонирован на 60%. Полностью забетонировано 9,8 км водозаборного канала. Вырыто 14,5 км подводящего канала. При полной загрузке проекта Туркестан получит в год дополнительно 34 млн кубометров поливной воды.

Вместе с тем в рамках Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года для устранения дефицита поливной воды капитально ремонтируют Туркестанский магистральный канал. В то же время строят водохранилище Кенсай – Коскорган-2 вместимостью 18 млн кубометров, реконструируют озерную систему Жетиколь. Также строят машинный канал от реки Сырдарьи для заполнения Туркестанского магистрального канала. В результате объем водопотребления в год увеличится на 195,4 млн кубометров и появится возможность ежегодно производить дополнительно 14,7 млрд тенге продукции. В соответствии с поручением главы региона, все водоканалы на территории области будут оцифрованы, отметили в пресс-службе акима Туркестанской области.

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