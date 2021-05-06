Саин рассказала главе государства о ряде нерешенных проблем

Фото пресс-службы Акорды.

НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин. В ходе встречи главу государства подробно проинформировали о проводимой работе по обеспечению прав и законных интересов детей в контексте исполнения ранее принятых по его поручению решений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Аружан Саин сообщила Касым-Жомарту Токаеву о реализации Дорожной карты по улучшению качества жизни детей с ограниченными возможностями, которая призвана снизить уровень инвалидизации детей. Она также рассказала о ряде нерешенных проблем, связанных с лекарственным обеспечением детей с эпилепсией, орфанными и рядом других заболеваний, сообщает пресс-служба Акорды.

Детский омбудсмен доложила о ситуации со вступлением в силу подписанного президентом 30 декабря 2020 года закона, в котором законодательно закреплены понятия государственного творческого и спортивного заказов и их подушевого нормативного финансирования для максимального охвата детей занятиями в творческих кружках и спортивных секциях. По данному вопросу Аружан Саин выразила беспокойство по поводу недостаточности бюджетных средств, выделенных акиматами на исполнение госзаказа.

Уполномоченный также внесла главе государства ряд предложений, направленных на защиту прав детей в учреждениях систем здравоохранения, социальной защиты и образования, в том числе интернатного типа, детских домах и специализированных интернатах, рассказала о выявляемых нарушениях прав детей.

Наряду с этим был обсужден вопрос поддержки института уполномоченного в контексте принятия закона об омбудсмене и повышения эффективности правозащитных инструментов в государстве.

Отметив исключительную важность защиты прав детей Казахстана, Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по затронутым вопросам и подчеркнул, что всегда будет держать эти вопросы на особом контроле. Президент указал на то, что обязательства государства по обеспечению всех прав детей должны исполняться безукоризненно, в то время как бюджетные средства, выделяемые на детей, должны в полном объеме идти на их реальные нужды. Как считает глава государства, любые злоупотребления, которые приводят к нарушениям прав детей, должны пресекаться и наказываться.

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