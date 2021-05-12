Президент Казахстана выразил соболезнования президенту Афганистана

НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Афганистана Ашрафу Гани, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент Казахстана с глубокой скорбью воспринял сообщение о многочисленных жертвах, большинство из которых - невинные дети, в результате террористических атак в городе Пули-Алам провинции Логар и столице страны Кабуле, сообщает пресс-служба Акорды.

Присоединяюсь к Вашим соотечественникам и всему международному сообществу в решительном осуждении этого чудовищного преступления. Казахстан вновь подтверждает свою полную солидарность с афганским народом в это трудное время. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших. Также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме главы государства.

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