Назначен руководитель аппарата МИОР РК

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НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Айжан Шайназарова назначена на должность руководителя аппарата Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Приказом министра информации и общественного развития Республики Казахстан Шайназарова Айжан Булатовна назначена на должность руководителя аппарата Министерства информации и общественного развития РК", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Айжан Шайназарова родилась в 1971 году в Алматы.
Окончила Санкт-Петербургский государственный университет, Национальную школу государственной политики Академии госуправления при президенте РК, прошла стажировку в Университете Дьюка.
Трудовую деятельность начала в 1993 году в должности старшего лаборанта алматинского филиала Жамбылского института легкой и пищевой промышленности.
В 1994-1999 годы работала на различных должностях в Казахской государственной академии управления.
В 1999-2001 годы - старший преподаватель ЕНУ имени Л.Н. Гумилева.
В 2001-2004 годы - главный специалист, начальник центра анализа и мониторинга департамента организационной работы и социальных технологий Министерства культуры, информации и общественного согласия РК.
С февраля по декабрь 2004 года - начальник центра анализа и мониторинга департамента соцтехнологий Министерства информации РК.
В 2004-2021 годы занимала различные должности в администрации президента РК.
С февраля 2021 года и по настоящее время работала заместителем акима района Есиль города Нур-Султана.
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