Назначен руководитель аппарата МИОР РК

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НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Айжан Шайназарова назначена на должность руководителя аппарата Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Приказом министра информации и общественного развития Республики Казахстан Шайназарова Айжан Булатовна назначена на должность руководителя аппарата Министерства информации и общественного развития РК", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Айжан Шайназарова родилась в 1971 году в Алматы.

Окончила Санкт-Петербургский государственный университет, Национальную школу государственной политики Академии госуправления при президенте РК, прошла стажировку в Университете Дьюка.

Трудовую деятельность начала в 1993 году в должности старшего лаборанта алматинского филиала Жамбылского института легкой и пищевой промышленности.

В 1994-1999 годы работала на различных должностях в Казахской государственной академии управления.

В 1999-2001 годы - старший преподаватель ЕНУ имени Л.Н. Гумилева.

В 2001-2004 годы - главный специалист, начальник центра анализа и мониторинга департамента организационной работы и социальных технологий Министерства культуры, информации и общественного согласия РК.

С февраля по декабрь 2004 года - начальник центра анализа и мониторинга департамента соцтехнологий Министерства информации РК.

В 2004-2021 годы занимала различные должности в администрации президента РК.

С февраля 2021 года и по настоящее время работала заместителем акима района Есиль города Нур-Султана.

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