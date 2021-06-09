Президент дал ряд поручений председателю правления АО НК "КазМунайГаз"

Фото пресс-службы Акорды

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ -Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев представил Касым-Жомарту Токаеву отчет о результатах деятельности за 2020 год и стратегии развития национальной компании на среднесрочный период, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Алик Айдарбаев сообщил президенту, что в условиях кризиса "КазМунайГаз" сохранил финансовую устойчивость и в настоящее время работает над достижением "допандемических" показателей, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства был проинформирован о текущем статусе инвестиционных проектов недропользования "Абай", "Исатай", "Женис", "Аль-Фараби" на каспийском шельфе. Алик Айдарбаев отдельно доложил о ходе работы по нефтегазохимическим проектам по производству полипропилена, полиэтилена и бутадиена, а также о планах по развитию возобновляемых источников энергии и декарбонизации деятельности компании.

Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" также рассказал президенту о социально значимых проектах, реализуемых национальной компанией, в частности, о реконструкции магистрального водовода "Астрахань-Мангышлак" и строительстве опреснительного завода в поселке Кендирли Мангистауской области.

В завершение Касым-Жомарт Токаев дал Алику Айдарбаеву ряд поручений, направленных на дальнейшее поддержание финансовой устойчивости национальной компании, реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов, использование возобновляемых источников энергии. Глава государства также поручил держать на контроле вопросы занятости и социального благополучия производственного персонала компании.

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