Токаев выразил соболезнования родным и близким Амангельды Сейтхана

Фото: Facebook Берик Уали

НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил соболезнования родным и близким известного журналиста Амангельды Сейтхана, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной известного журналиста, спортивного комментатора Амангельды Сейтхана. Он внес неоценимый вклад в развитие казахстанской спортивной журналистики. Уверен, имя Амангельды Муатканулы навсегда останется в памяти людей и будет вписано золотыми буквами в историю казахского телевидения", – говорится в телеграмме.

Вчера стало известно о том, что скончался известный спортивный комментатор Амангельды Сейтхан. "Амангельды Сейтхан родился 11 мая 1969 года в Маканчинском районе Восточно-Казахстанской области. Журналист последние две недели находился в реанимации, скончался от коронавируса", - говорится в сообщении ТРК "Казахстан" в Telegram-канале.

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