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Токаев прибыл с визитом в Мангистаускую область

22.09.2021, 15:58 5914
Токаев прибыл с визитом в Мангистаускую область
Фото: страница Берика Уали в Facebook
АКТАУ. 22 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Мангистаускую область, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня глава государства проведет в Актау совещание по социально-экономическому развитию региона, посетит новый спортивный комплекс, а также ознакомится с ходом реализации ряда инвестиционных проектов по развитию прибрежной туристической зоны города. Завтра президент посетит оперативно-стратегическое командно-штабное учение "Отпантау-2021", - сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Уали. 

 
 
 

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