Токаев прибыл с визитом в Мангистаускую область

Фото: страница Берика Уали в Facebook

АКТАУ. 22 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Мангистаускую область, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня глава государства проведет в Актау совещание по социально-экономическому развитию региона, посетит новый спортивный комплекс, а также ознакомится с ходом реализации ряда инвестиционных проектов по развитию прибрежной туристической зоны города. Завтра президент посетит оперативно-стратегическое командно-штабное учение "Отпантау-2021", - сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Уали.

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