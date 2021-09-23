Токаев встретился с президентом ЕБРР

НУР-СУЛТАН. 22 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, передает KAZAKHSTAN TODAY

В ходе встречи были обсуждены результаты деятельности Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане и приоритеты дальнейшего сотрудничества, сообщает Акорда.

Европейский банк реконструкции и развития является стратегическим партнером Казахстана. За годы сотрудничества банк инвестировал в нашу экономику более 8 миллиардов евро, реализовано около 300 проектов. Как мы знаем, в целом финансирование банка шло в различные отрасли, в особенности в сектор возобновляемых источников энергии. Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества в сфере ВИЭ, также для нас очень важна реализация проектов в агропромышленном комплексе", - подчеркнул Токаев.

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