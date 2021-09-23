Президент поручил наказать виновных в загрязнении реки Калжыр

Фото: aikyn.kz

НУР-СУЛТАН. 22 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев поручил разобраться с загрязнением реки Калжыр, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В сегодняшнем номере газеты "Айкын" в статье "Кто загрязняет Калжыр?" поднимается проблема загрязнения реки Калжыр в Восточно-Казахстанской области в результате незаконной добычи золота. В связи со сложившейся ситуацией президент Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству экологии, геологии и природных ресурсов, а также акимату Восточно-Казахстанской области детально изучить проблему и привлечь виновных к ответственности", - написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали в Facebook .

В статье говорится, что из-за незаконной разведки золота, которую проводят частные компании, содержание вредных веществ в воде реки увеличилось в 17 раз. Между тем Калжыр - одна из крупнейших рек Курчумского района. Жители района ежедневно используют из неё воду. Вдоль реки расположены около 10 населенных пунктов. Золотодобытчики не только перекапывают русло реки, но и рубят деревья. При этом, отмечается в статье, работы проводятся без разрешительных документов.

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