Сенат ратифицировали протокол по защите морской среды Каспийского моря

НУР-СУЛТАН. 23 СЕНТЯБРЯ - Депутаты сената парламента Республики Казахстан ратифицировали Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава Минэкологии РК Сериккали Брекешев напомнил, что протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, подписанный в Москве 20 июля 2018 года прикаспийскими государствами: Азербайджанская Республика, Исламская Республика Иран, Российская Федерация, Туркменистан и Республика Казахстан.

Документ разработан в целях проведения эффективных и открытых процедур оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте планируемой деятельности, которая может оказывать значительное трансграничное воздействие на морскую среду и сушу.

Протокол определяет виды деятельности, подпадающие под регулирование протокола, такие как нефтеперерабатывающие заводы; тепловые электростанции и другие установки для сжигания тепловой мощностью 300 мегаватт или более; атомные электростанции и другие атомные реакторы; строительство, реконструкция и/или расширение автомагистралей и другие виды деятельности.

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