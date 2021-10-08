Токаев поздравил Путина с днем рождения

КОКШЕТАУ. 8 ОКТЯБРЯ - В Акмолинской области активно продолжается марафон "Ауылдың гүлденуі - Қазақстанның гүлденуі", посвященный 30-летию Независимости страны. В рамках проекта различные мероприятия прошли в Целиноградском районе, сообщает управление внутренней политики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Жанаесильском и Нуресильском сельских округах состоялись кустовые торжественные собрания по демонстрации достижений аулов. Гостями мероприятий стали ветераны труда, труженники сел и поселков, передовики агропромышленного комплекса.
Для участников и гостей были организованы выставки, фотогалерии и ярмарки сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей.
Как сообщили в отделе внутренней политики района, жители смогли ознакомиться с интересными фактами из истории сел и поселков, элементами народного ремесла, а также приобрести по низким ценам свежую качественную мясную, молочную и плодоовощную продукцию, мед, выпечку, кондитерские изделия, овощные соленья, варенье из ягод и другие продукты питания.
Приветствуя участников, заместитель акима района Алма Айткужинова выразила слова благодарности ветеранам труда за весомый вклад в социально-экономическое развитие сельских населенных пунктов.
Именно вашим трудом создавалось наше духовное и материальное богатство, развивались промышленность, сельское хозяйство, поднималась целина. Вы - поколение созидателей, подарившее народу Независимого Казахстана многочисленные примеры трудового героизма, истинного патриотизма, любви к родной земле. И сегодня вы также не остаетесь в стороне, принимая активное участие в жизни района", - отметила заместитель руководителя региона.
В ходе мероприятий благодарственными письмами акима района и ценными подарками были награждены 40 представителей сельскохозяйственной отрасли, в числе которых передовики производства, руководители крестьянских хозяйств, работники предприятий и учреждений.
Все мероприятия проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет премьер-министра Аскара Мамина о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, ходе уборочной кампании, мерах по стабилизации цен на социально значимые товары, привлечении инвестиций и других актуальных вопросах социально-экономического развития, передает Kazakhstan Today.
Премьер-министр проинформировал президента о стабилизации эпидемиологической ситуации. По данным правительства, за последний месяц заболеваемость в стране снизилась в 1,7 раза. Уровень репродуктивности составляет 0,94, загруженность инфекционных коек - 34%, реанимационных - 32%, сообщает пресс-служба Акорды.
Главе государства сообщили о продолжении планомерной работы по вакцинации населения. Как доложил Аскар Мамин, на сегодняшний день первым компонентом привито более 7,7 миллиона человек, вторым компонентом - 6,7 миллиона. В IV квартале ожидается поставка 4 миллионов доз вакцины Pfizer. Всего до конца года для более чем 13,3 миллиона казахстанцев будет обеспечена возможность вакцинации препаратами QazVaс, Спутник V, Sinopharm, Hayat-Vax, SinoVac и Pfizer.
Кроме того, президенту доложили о вакцинации населения против гриппа. К настоящему времени прививки получили свыше 694 тысяч человек, всего планируется вакцинировать 2,5 миллиона граждан.
Аскар Мамин также проинформировал главу государства о ходе уборочной кампании, работе по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, реализации комплекса мер антиинфляционного реагирования.
Президенту доложили о работе по привлечению качественных инвестиций в перспективные отрасли экономики. В целях дальнейшей диверсификации национальной экономики и обеспечения устойчивости ее роста правительством ведется работа по доведению объема прямых иностранных инвестиций до 30 миллиардов долларов в год и повышению уровня инвестиций в основной капитал до 30% к ВВП уже к 2025 году.
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями президенту Пакистана Арифу Алви в связи с разрушительным землетрясением в провинции Белуджистан в юго-западной части страны, которое повлекло многочисленные жертвы, передает Kazakhstan Today.
От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - говорится в телеграмме.