Россия готова оказать Казахстану поддержку в возведении АЭС

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НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Глава Минэнерго Магзум Мирзагалиев объяснил причины топливного кризиса в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Топливный кризис, который мы сейчас имеем, пришел не сегодня. У нас очень сильно снижаются запасы с августа месяца плюс к этому наложились уборочные работы, и вот поэтому, к сожалению, мы имеем очень низкие запасы на нефтебазах в стране", - сказал Мирзагалиев.
Основная причина заключается в ценовой разнице между Казахстаном и приграничными странами, заявил руководитель ведомства.
Разница между Казахстаном и Россией по солярке доходит до 90 тенге, разница с такими нашими южными соседями, как Узбекистан, Кыргызстан составляет порядка 70-80 тенге", - отметил он.
Для решения данной проблемы были проведены переговоры с Министерством энергетики Российской Федерации касательно выделения необходимого объема импорта дизельного топлива в объеме порядка 100 тыс. тонн. В настоящее время крупные сети АЗС находятся в переговорных процессах с российскими поставщиками. Отгрузка дизельного топлива с российских заводов составляет с 1 по 20 сентября 5 тыс. тонн, а с 21 по 28 сентября уже отгружено порядка 15 тыс. тонн дизтоплива. Кроме того, с 1 октября Павлодарский нефтеперерабатывающий завод выходит на ремонт. До этого времени предполагалось сформировать достаточный объем топлива. Однако из-за аномального роста потребления дизельного топлива в августе и сентябре запасов оказалось недостаточно.
В связи с дефицитом министерство рекомендовало крупным потребителям, а также сетям АЗС импортировать недостающие объемы дизтоплива.
На сегодня отгрузка с заводов идет в плановом режиме. Хочу обратиться к местным исполнительным органам - акиматам, чтобы проверили заправки и нефтебазы. Если кто-то вдруг солярку не продает, придерживает, в надежде на то, чтобы заработать больше. Министерство энергетики делает все необходимое для того, чтобы страна не осталась без дизельного топлива", - сказал министр энергетики.
НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - В ближайшие пять лет в РК будут построены новые станции с газовой генерацией порядка 3 тыс. мегаватт, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Об этом сегодня на брифинге правительства рассказал министр энергетики Магзум Мирзагалиев. По его словам, системный оператор АО "KEGOC" отмечает, что потребление электроэнергии по сравнению с прошлым годом увеличилось на 7%. Это связано с увеличением количества майнинговых дата-центров. Оператор подтверждает наступление дефицита электроэнергии.
Это очень большой рост. И мы сейчас сталкиваемся с тем, что нам необходимо принимать ряд решений. Во-первых, мы должны иметь возможность, чтобы системные операторы - это у нас национальная компания KEGOC - имели право ограничивать или снижать объемы потребления в первую очередь майнинговых DATA-центров в те момент, когда может возникнуть дефицит электроэнергии", - сказал Мирзагалиев.
Кроме того, деятельность по осуществлению майнинга криптовалюты в текущем виде не оказывает значимого положительного влияния на социально-экономические показатели. Майнинг потребляет дешевую электроэнергию, выработанную в Казахстане, а дальнейшая продажа криптовалюты и аккумулирование прибыли происходит за рубежом. Ввиду заполнения мощностей, введенных для населения и реального сектора экономики, лиц, осуществляющих цифровой майнинг, существуют риски по электроснабжению растущей потребностей населения и экономики.
Мы хотим урегулировать данный вопрос по части предоставления технических условий на выдачу энергетической мощности. Это тоже очень важно. В-третьих, рынок майнинга нужно развивать, и он будет развиваться. На самом деле, у нашей страны есть очень хорошие возможности для того, чтобы его развивать, но, с точки зрения имеющегося потенциала Казахстана по развитию возобновляемых источников энергии. Если будет спрос со стороны майнеров на соответствующую электроэнергию, то его можно удовлетворить путем возведения новых источников генерации за счет ВИЭ", - отметил министр энергетики.
В этой связи в Минэнерго подготовлен ряд предложений, связанных с временной приостановкой подключения майнинговых дата-центров к источникам энергии и ограничением энергопотребления уже подключенных майнинговых ферм.
Мы планируем, что в ближайшие пять лет у нас будут построены новые станции с генерацией порядка 3 тыс. мегаватт. Это достаточно большие объемы, и это позволит нам нивелировать все возможные риски. Я говорю про 3 тыс. мегаватт только газовой генерации", - сказал Мирзагалиев.
Кроме газовой энергетики, планируется ввод новых мощностей по ВИЭ. В частности, планируется, что к 2025 году объем ВИЭ в энергобалансе страны достигнет 6%, с текущих 3%. А к 2030 году - уровня не менее 15%, рассказал министр.
КОКШЕТАУ. 30 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал главу РФ Владимира Путина в срочном порядке способствовать решению об освоении Хвалынского и Имашевского месторождений. Об этом он заявил сегодня в ходе XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Для увеличения ресурсной базы важное значение имеет своевременная реализация крупных совместных с Россией проектов "Хвалынское" и "Имашевское". Важно прийти к скорейшему решению коммерческих вопросов с "Газпромом", что ускорит реализацию названных проектов", - сказал Токаев.
Он также отметил, что для повышения инвестиционной привлекательности газовой отрасли в Казахстане принимается ряд системных мер.
Определены новые рыночные подходы к ценообразованию на газ - это делает вложение в газовые проекты более прибыльными. Мы приняли решение трансформировать "Казтрансгаз" по аналогии с "Газпромом". Компания станет полноценной вертикально интегрированной национальной газовой компанией", - сообщил президент.
Также, по его словам, на национальном уровне в рамках подготовки к большому технологическому переходу принят новый Экологический кодекс, соответствующий передовым международным стандартам. Предприятиям предоставлена возможность модернизации производств за счёт освобождения от экономических платежей, что позволит бизнесу осуществлять активное технологическое обновление путем внедрения наилучших доступных технологий.
Также Токаев сообщил о том, что РК и РФ приступают к освоению крупного месторождения Каламкас-Море и Хазар.
Определен стратегический партнер с российской стороны - это компания "Лукойл". Общая стоимость проекта составит около $5 млрд", - добавил президент Республики Казахстан.