Путин предложил Казахстану помощь в восстановлении популяции туранских тигров

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Сейчас этот вид тигров считается вымершим, но Казахстан планирует его восстановить с помощью биологов.

Мажилис одобрил законопроекты для защиты экосистемы Каспийского моря

Фото: из открытых источников НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Мажилисмены одобрили законопроекты, направленные на защиту Каспийского моря от загрязнения, а также сохранение его биоразнообразия, передает KAZAKHSTAN TODAY. В частности, предусматривается принятие региональных и национальных программ или планов действий, основанных на мерах по контролю за источниками загрязнения. Кроме того, закрепляется регулярная оценка состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, оценка уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии. Предусматривается также создание и ведение базы данных о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов, об объемах поступления на акваторию моря загрязняющих веществ", - сообщает пресс-служба нижней палаты. В ходе обсуждения депутаты особое внимание уделили вопросам участия общественности в процессах защиты окружающей среды, а также законодательного инструментария для решения и предупреждения экологических проблем. Люди не должны метаться между государственными органами и недропользователями в поиске экологической информации. Обеспечить открытый доступ к ней - это прямая обязанность вашего министерства", - сказал спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, обращаясь к министру экологии, геологии и природных ресурсов. По словам Нигматулина, полная и достоверная информация по всем экологическим обязательствам недропользователей, отражённым в их контрактах, - это ключевое условие для участия общественности как в защите Каспийского моря, так и в целом защите окружающей среды. Нужно обеспечить простые и прозрачные механизмы участия представителей гражданского общества. Надо прекращать практику, когда только общественный резонанс заставляет некоторых чиновников услышать обеспокоенность общества состоянием экологии. Да и не только экологии", - сказал Нигматулин. В пакете одобренных законопроектов - протокол о сохранении биологического разнообразия. Документ регулирует деятельность, которая оказывает негативное воздействие на животный и растительный мир Каспийского моря, обеспечивает контроль и, при необходимости, позволяет запретить преднамеренный отлов, владение или убой, транспортировку и использование в коммерческих целях охраняемых видов флоры и фауны. Особое внимание мажилисмены обратили на такое положение протокола, как выделение охраняемых районов в целях защиты прибрежных и морских экосистем Каспия. Также перед Министерством экологии были подняты вопросы, касающиеся проектов, которые реализуют нефтегазодобывающие компании для охраны и сохранения биоресурсов Каспийского моря. Ранее сообщалось, что часть акватории Каспия сделают заповедной зоной

Только общественный резонанс заставляет некоторых чиновников услышать обеспокоенность общества состоянием экологии - Нигматулин

Фото: Мажилис НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Сегодня на пленарном заседании мажилиса председатель мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на необходимости прозрачных механизмов участия гражданского общества в защите окружающей среды, передает KAZAKHSTAN TODAY. Депутаты одобрили ратификацию Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря. В соответствии с положениями Протокола каждая договаривающаяся сторона облегчает доступ общественности к информации о состоянии морской среды и прибрежных районов Каспийского моря, о принятых или планируемых мерах по предотвращению и снижению загрязнения морской среды. В связи с этим депутаты поставили перед министерством экологии, геологии и природных ресурсов вопрос о механизмах участия населения в мероприятиях по защите Каспийского моря. Люди не должны метаться между государственными органами и недропользователями в поиске экологической информации. Обеспечить открытый доступ к ней - это прямая задача Вашего министерства", - сказал спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, обратившись к руководителю профильного министерства. По словам Нурлана Нигматулина, полная и достоверная информация по всем экологическим обязательствам недропользователей, отраженных в их контрактах, - это ключевое условие для участия общественности как в защите Каспийского моря, так и, в целом, защите окружающей среды. Нужно обеспечить простые и прозрачные механизмы участия представителей гражданского общества. Надо прекращать практику, когда только общественный резонанс (какого-либо чрезвычайного происшествия) заставляет некоторых чиновников услышать обеспокоенность общества состоянием экологии. Да и не только экологии", - сказал Нурлан Нигматулин. Согласившись, министр экологии, геологии и природных ресурсов отметил, что по всем проектам в новом Экологическом кодексе заложено проведение общественных слушаний. Пришла компания разрабатывать, взяла месторождение, люди должны знать, какие обязательства она берет на себя в плане экологических мероприятий. В соответствии с Экологическим кодексом весь инструментарий у уполномоченного органа есть. Теперь законоприменительная практика должна быть эффективной в интересах нашего государства", - акцентировал внимание спикер мажилиса Нурлан Нигматулин. В целом протоколом предусматривается принятие региональных и национальных программ или планов действий, основанных на мерах по контролю за источниками загрязнения. Кроме того, закрепляется регулярная оценка состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, оценка уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии. Предусматривается также создание и ведение базы данных о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов, об объемах поступления на акваторию моря загрязняющих веществ, сообщила пресс-служба мажилиса.

Часть акватории Каспия сделают заповедной зоной.

Часть акватории Каспия сделают заповедной зоной