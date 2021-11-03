Назначен директор департамента по связям с общественностью Минэкологии РК

Фото: пресс-служба Минэкологии

НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - Олжас Беркінбаев назначен директором департамента по связям с общественностью Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Олжас Беркінбаев родился в 1991 году. Образование высшее. Выпускник ЕНУ имени Льва Гумилева, КГУ имени Коркыта Ата по специальностям "история" и "правоведение". Магистр социальных наук в области политологии, сообщает пресс-служба министерства.

Трудовую деятельность начал в 2012 году в качестве корреспондента газеты "Сакшы" МВД РК.

С 2013 по 2015 годы работал помощником президента, ведущим специалистом в Центре военных стратегических исследований, пресс-секретарем столичного филиала партии Nur Otan.

В 2016 году по итогам республиканского конкурса, проведенного АО "Казконтент", был назначен руководителем проекта National Digital History of Kazakhstan. До 2018 года он был главным редактором проекта, позже совмещал руководство "Литературного портала".

С 2019 по 2021 годы был старшим экспертом Библиотеки Первого Президента РК - Елбасы, директором медиахолдинга Saryarqa Aqparat Карагандинского областного акимата. Работу на государственной службе начал в должности третьего секретаря Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Лауреат Государственной молодежной премии "Дарын" и первой национальной премии "Уркер" в области журналистики, конкурсов Nur Sunqar - 2021. Проходил стажировки в Болгарии и России.

Его научные и публицистические работы по различным темам были опубликованы в ряде отечественных изданий, а также в Южной Корее, Украине и России. Руководил проектом "Киырдагы казактар", который включен в постановление правительства об утверждении Плана мероприятий по поддержке этнических казахов за рубежом на 2018-2022 годы и участвовал в создании документального фильма, охватывающего 8 стран.

Вел авторскую программу на каналах "Хабар 24" и "Хабар".