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Назначен директор департамента по связям с общественностью Минэкологии РК

02.11.2021, 18:50 82054
Назначен директор департамента по связям с общественностью Минэкологии РК
Фото: пресс-служба Минэкологии
НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - Олжас Беркінбаев назначен директором департамента по связям с общественностью Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Олжас Беркінбаев родился в 1991 году. Образование высшее. Выпускник ЕНУ имени Льва Гумилева, КГУ имени Коркыта Ата по специальностям "история" и "правоведение". Магистр социальных наук в области политологии, сообщает пресс-служба министерства.
 
Трудовую деятельность начал в 2012 году в качестве корреспондента газеты "Сакшы" МВД РК. 
 
С 2013 по 2015 годы работал помощником президента, ведущим специалистом в Центре военных стратегических исследований, пресс-секретарем столичного филиала партии Nur Otan.
 
В 2016 году по итогам республиканского конкурса, проведенного АО "Казконтент", был назначен руководителем проекта National Digital History of Kazakhstan. До 2018 года он был главным редактором проекта, позже совмещал руководство "Литературного портала".
 
С 2019 по 2021 годы был старшим экспертом Библиотеки Первого Президента РК - Елбасы, директором медиахолдинга Saryarqa Aqparat Карагандинского областного акимата. Работу на государственной службе начал в должности третьего секретаря Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
 
Лауреат Государственной молодежной премии "Дарын" и первой национальной премии "Уркер" в области журналистики, конкурсов Nur Sunqar - 2021. Проходил стажировки в Болгарии и России.
 
Его научные и публицистические работы по различным темам были опубликованы в ряде отечественных изданий, а также в Южной Корее, Украине и России. Руководил проектом "Киырдагы казактар", который включен в постановление правительства об утверждении Плана мероприятий по поддержке этнических казахов за рубежом на 2018-2022 годы и участвовал в создании документального фильма, охватывающего 8 стран.
 
Вел авторскую программу на каналах "Хабар 24" и "Хабар". 
 

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Мажилис одобрил поправки по вопросам досудебного урегулировании споров

03.11.2021, 13:57 9640
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров, а также поправки в закон "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отмечается в заключении к законопроекту по вопросам развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров, задачами поправок являются расширение сферы применения примирительных процедур, минимизация судебных расходов граждан.
 
Предполагается определение основных функций организации медиаторов и компетенции уполномоченного органа.
 
В целях расширения возможности применения медиации предлагается поправки, направленные на развитие онлайн-медиации, пишет "Казправда".
 
Кроме того, изменения и дополнения, внесенные комитетами и депутатами, направлены на приведение законопроекта в соответствие с правилами юридической техники и имеют редакционно-уточняющий характер.
 
Как отмечается в заключении к проекту закона о судебной системе, предусматриваются два блока поправок, которые направлены на повышение профессионализма судейского корпуса, а также повышение ответственности и независимости судей.
 
Так, законопроектом предполагается внесение изменений и дополнений, направленных на усовершенствование механизмов отбора судейских кадров и оценки профессиональной деятельности судей, увеличение сроков давности привлечения к ответственности судей, а также установление новой модели финансирования судов.
 

Установление новой модели финансирования судов, а также распределение средств органами судейского самоуправления обеспечит независимость судебной системы, а также позволит в достаточной мере обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия. Конституцией республики установлено, что финансирование судов, обеспечение судей жильем производится за счет средств республиканского бюджета и должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия", - говорится в заключении.

 
При обсуждении законопроекта в рамках рабочей группы приняты поправки по уточнению сроков вынесения на обсуждение пленарного заседания областного суда вопросов о передаче в судебное жюри материалов в отношении судьи для проверки его действий в рамках дисциплинарного производства.
 
Также внесены уточняющие поправки касательно приоритета судьи, проработавшего не менее пяти лет в отдаленных и малосоставных судах, при отборе кандидатов на равнозначные должности в районных судах.
 

Министра нацэкономики раскритиковали за предложение отказаться от отчетности на бумажных носителях

03.11.2021, 13:41 13015
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин подверг критике предложение Министерства национальной экономики отказаться от бумажной отчетности для бизнеса с 1 января 2023 года на из-за проблем с Интернетом в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее министр нацэкономики Асет Иргалиев представил в мажилисе законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в Республике Казахстан", в котором предусматривается полный отказ от отчетности на бумажных носителях и переход на отчетность в электронной форме с использованием информационных систем.
 
В ходе обсуждения депутат Вера Ким напомнила, что не всегда субъекты предпринимательства имеют доступ к Интернету, а невыполнение отчетности, в свою очередь, влечет ответственность. 
 
Министр национальной экономики Асет Иргалиев подтвердил, что в Казахстане 768 сел имеют слабый доступ в Интернет, 1178 - вообще не имеют Интернета, при этом обеспечить их связью Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности планирует к 2025 году, в то время как, согласно новеллам, отказ от бумажной формы отчетности - с 1 января 2023 года. По словам главы МНЭ, ведомству в НПП "Атамекен" пояснили, что думали, что норма будет отлагательная.
 

А вы документ читаете, когда подписываете? Там же все написано, там дата стоит - с 1 января ввести. Что думать? Читать надо! Министерство-разработчик сделало: правая рука не знает, что делает левая. Министерство цифрового развития заявляет - 2025 год. Здесь ставят дату - 1 января 2023 года, причём предлагают тех, кто не будет вести отчётность, привлекать к ответственности. "Атамекен" это визирует, соглашается", - цитирует Нигматулина издание "Казправда".

 
Еще больше спикера возмутила аргументация в поддержку нормы уполномоченного органа - улучшить позицию в международном рейтинге.
 

Посмотрите аргументы Министерства национальной экономики! Ничего не вникли, не разобрались, готов ли у нас Интернет, а аргументы - улучшить позицию в международном рейтинге! Слушай, уже добегались с этими рейтингами! И до вас тут министр экономики озвучивал все аргументы, а в конце концов оказалось, что ничего не стоят эти международные рейтинги! Аннулировали их, отказались. У предпринимателей просто исчезает выбор, мы загоняем их", - считает Нурлан Нигматулин, отметив, что такой подход посеет хаос отчетности.

 
Он подчеркнул, что МНЭ таким образом заранее ставит предпринимателей страны в невыносимые условия.
 

Ну чем вы думаете, когда такие документы принимаете, голосуете, государственные мужи, и приносите в парламент?! У вас же получается одностороннее движение. Вы заранее ставите предпринимателей страны в такие условия, когда, не обеспечив доступность и качество Интернета, не научив работать с цифровыми документами, вы предусмотрели ответственность! Если такие требования закладываете, то вы их и для себя заложите - до 1 января 2023 года обеспечить 100%-ный охват качественным Интернетом. Тогда это будет по-партнерски. Асет Арманович, ну что за министр национальной экономики, который приносит сюда такой законопроект? Не отработанный, не знающий основные подходы. Вы вообще в отрыве от экономики тогда писали этот документ", - высказался спикер мажилиса.

 

Глава МВД рассказал, кто попадет под амнистию к 30-летию Независимости РК

03.11.2021, 12:15 16903
Глава МВД рассказал, кто попадет под амнистию к 30-летию Независимости РК
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Депутаты мажилиса на пленарном заседании одобрили законопроект "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В соответствии с законопроектом амнистии подлежат лица, совершившие уголовный проступок или преступление небольшой тяжести, преступление средней тяжести, не повлекшее причинение ущерба либо полностью его возместившие и по которому не предъявлен гражданский иск. 
 

Освобождаться будут прежде всего осужденные, не несущие угрозы безопасности для граждан и общества. В одобренном проекте закона особое внимание уделяется совершившим преступления из категории социально уязвимых слоев населения, которые подпадают под действие его норм. Таким образом, оступившимся гражданам дается возможность начать новую жизнь и интегрироваться в общество", - сказал спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

 
В свою очередь министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев пояслил, что целью законопроекта является освобождение от отбывания наказания за преступления небольшой и средней тяжести, а также сокращение неотбытого срока наказания за некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления.
 
По его словам, амнистия будет применена в отношении ветеранов, несовершеннолетних, граждан преклонного возраста, инвалидов первой и второй групп и других лиц, не предоставляющих серьезную угрозу безопасности гражданам и государству. Законопроект обсужден с участием общественных деятелей и научных экспертов", - уточнил глава МВД.
 
Он также рассказал, что в стране в 64 учреждениях и 16 следственных изоляторах содержатся более 34 тысяч человек. В отношении 30 тысяч осужденных вынесены судебные приговоры, 4 тыс. арестованы и находятся под следствием. Из них 93% совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, порядка 45% ранее привлекались к уголовной ответственности. Более 32 тысяч человек состоят на учете службы пробации.
 

По предварительным расчетам, под действие амнистии подпадут 2 236 осужденных и 11 310 лиц, состоящих на учете службы пробации", - проинформировал Тургумбаев.

 
По его словам, на свободу выйдут порядка 1000 лиц, также 3,8 тысячи человек будут сняты с учета службы пробации. 
 
Кроме того, к 1294 лицам, состоящим на учете в службе пробации, будет применено сокращение неотбытого срока наказания. 
 

Будут сокращены пять тысяч уголовных дел, находящихся в досудебном производстве, из них более 1674 лиц будут освобождены от уголовной ответственности, в отношении 1471 человека будут применены положения по сокращению срока наказания или освобождению", - проинформировал спикер.

 
Он также отметил, что амнистия не предусмотрена для лиц, совершивших особо опасные преступления.
 

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