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Президент ознакомился с работой железнодорожного кластера

04.11.2021, 20:19 88804
Президент ознакомился с работой железнодорожного кластера
Фото: Акорда
ЭКИБАСТУЗ. 4 НОЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил два предприятия по производству железнодорожного оборудования в Экибастузе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент Казахстана ознакомился с работой завода по производству колес для железнодорожного транспорта "Проммашкомплект", сообщает пресс-служба Акорды.
 
Главе государства показали производственные мощности, а также рассказали о мерах социальной поддержки работников, экспортном потенциале и планах дальнейшей модернизации предприятия.
 
Завод, построенный в 2012 году, выпускает колеса для железнодорожного транспорта различных конструкций диаметром от 700 до 1250 миллиметров. Производственная мощность составляет 300 тысяч единиц в год. В компании работает около 750 человек.
 
Далее президент запустил завод "Ферротранстрейд" по производству упругих клемм и шурупов.
 

Сегодня Экибастуз стал центром железнодорожного машиностроения страны. На долю предприятий города приходится 73% производства. Ежегодно они выпускают продукцию на 85 миллиардов тенге, 70% которой идет на экспорт. Сегодня запущен завод "Ферротранстрейд", не имеющий аналогов в СНГ. Предприятие будет производить комплектующие, соответствующие международным стандартам качества. Новое производство после выхода на полную проектную мощность исключит импорт при закупках клемм и шурупов национальной компанией "Казакстан темір жолы". Уверен, предприятие станет ведущим производителем комплектующих изделий и повысит конкурентоспособность отечественного машиностроения", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства посетил выставку продукции компании и встретился с коллективом завода. На предприятии работает 160 человек. Ежегодно завод производит 3 миллиона рельсовых скреплений и 4,5 миллиона полимерных прокладок.
 
Президенту также была представлена информация о достижениях и перспективах железнодорожной отрасли.
 
Ранее глава государства в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область встретился с представителями региона в Президентском молодежном кадровом резерве.
 

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В Казахстане денежные взыскания наложили на 6 акимов городов и 5 акимов районов

05.11.2021, 18:17 1918
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Председатель Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК Канат Мусин в ходе брифинга в СЦК заявил, что в Казахстане денежные взыскания наложили на шесть акимов городов и пять акимов районов, передает KAZAKHSATN TODAY.
 
По его словам, денежное взыскание - это новый инструмент, которого ранее в законодательстве не было. Суды до введения административного кодекса могли воздействовать на нарушителей в процессе рассмотрения дела только лишь замечанием, которое было не совсем действенным. Теперь, как отметил Мусин, в руках судьи есть такой инструмент, как денежное взыскание.
 

Этот инструмент существенно дисциплинирует участников процесса, в том числе, и государственные органы", - подчеркнул он.

 
По данным председателя Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК, всего за 4 месяца в стране судьями было наложено 175 денежных взысканий, общая сумма наложенных взысканий составила почти 6 млн тенге, из них почти 5 млн тенге уже поступили в бюджет.
 

Особенностью этого взыскания является то, что можно обжаловать такое решение суда, но предварительно этот штраф должен быть сначала уплачен. Поэтому сейчас ответчики и государственные органы стали более дисциплинированными, поскольку сумма денежных взысканий начинается от 10 МРП и достигает 100 МРП. Это довольно серьезные деньги, которые заставляют задуматься над тем, как правильно следует действовать", - сказал Канат Мусин.

 
Как уточнил председатель Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК, 140 денежных взысканий наложено на сторону ответчика, как правило, это административные органы либо частные судебные исполнители. К примеру, на сотрудников государственных органов и местных исполнительных органов в целом судами наложено 97 денежных взысканий. В том числе, на таких чиновников госорганов, как председатель комитета одного из министерств, руководитель департамента внутреннего госаудита, департамента госдоходов, департамента полиции и так далее. То есть, здесь речь идет отнюдь не о рядовых работниках. На сотрудников акиматов было наложено 58 денежных взысканий, в том числе на шесть акимов городов, пять акимов районов и трех руководителей аппаратов", - сообщил Мусин.

Кроме того, по его словам, за первое полугодие 2021 года в Казахстане уволили шесть судей по отрицательным мотивам.

Работа по совершенствованию  судейского корпуса ведется постоянно. Об этом информация в СМИ всегда есть. Сейчас идет судебный процесс над судьей Жангуттиновым, который был задержан по подозрению в получении взятки. В целом по состоянию на 1 июля освобождено по отрицательным мотивам шесть судей", - уточнил Мусин.


 

Минсельхоз сделал заявление в связи с расследованиями Антикора

05.11.2021, 17:15 5374
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Министерстве сельского хозяйства сделали заявление в связи с расследованиями, проводимыми Агентством по противодействию коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ведомстве сообщили, что в настоящее время проводится работа по совершенствованию механизмов субсидирования.
 
Совместно с Агентством по противодействию коррупции РК и сельхозтоваропроизводителями создана специальная рабочая группа, которая системно рассматривает выявленные проблемы и вырабатывает пути решения. Внешний анализ коррупционных рисков проводился с 9 августа по 20 сентября 2021 года. Дважды продлевался срок проведения проверки, до 30 сентября и до 15 октября. За время проведения проверки были проанализированы действующие нормативные правовые акты по субсидированию отрасли, подготовлены конкретные предложения по устранению имеющихся пробелов и недостатков. Разработаны новые подходы субсидирования сельского хозяйства".
 
В частности, предусмотрена оптимизация направлений субсидирования и упрощение их механизмов. Кроме того, будет обеспечена равная доступность мер господдержки для всех субъектов вне зависимости от размеров и форм хозяйствования. Помимо этого, будут введены нормы, повышающие ответственность получателей субсидий путем взятия ими встречных обязательств по достижению конечных результатов с конкретными индикативными показателями.
 
Параллельно ведется работа по дальнейшему совершенствованию законодательной базы племенного животноводства, путем внесения в нее необходимых изменений и дополнений, исключающих проявление коррупционных правонарушений. Соответствующий законопроект находится в мажилисе парламента РК.
 

Планируется перевести на цифровой формат деятельность сферы ветеринарии по учету животных и автоматизации процессов передачи информаций о животных в базу данных ИСЖ (идентификация сельскохозяйственных животных) с целью исключения влияния на эти процессы человеческого фактора. В целом, предлагаемые меры по совершенствованию механизмов субсидирования будут обсуждаться со всеми заинтересованными государственными органами и организациями, сельхозтоваропроизводителями и пройдут строгую антикоррупционную экспертизу, что позволит создать эффективную систему субсидирования сельского хозяйства, способствующей развитию отрасли и выполнению поставленных президентом задач", - подчеркнули в ведомстве. 

 
Ранее сообщалось, что антикоррупционное ведомство проводит крупную спецоперацию в нескольких регионах Казахстана
 
Позже аким Актюбинской области Ондасын Уразалин прокомментировал задержания в рамках спецоперации. По его словам, уголовное дело возбуждено по факту приобретения и установки солнечных панелей. Как отметил глава региона, 80% этой работы предполагалось субсидировать. Он подчеркнул, что этой деятельностью занимался Национальный аграрный научный образовательный центр. 
 

Под руководством президента Казахстана проведены стратегические командно-штабные военные учения

05.11.2021, 16:24 11503
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Министерстве обороны под руководством президента Республики Казахстан - Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева проведены очередные стратегические командно-штабные военные учения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Руководители государственных органов доложили президенту о мерах по противодействию гибридным угрозам и повышению обороноспособности государства", - сообщили в пресс-службе Акорды.

 
По итогам учений глава государства дал ряд конкретных поручений по развитию Вооруженных сил Республики Казахстан.
 
 

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