В Казахстане утвердили туристический взнос для иностранцев

Фото: из открытых источников
Согласно документу, туристский взнос для иностранцев взимается за каждые сутки пребывания в местах размещения, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах. Сумма взноса не включается в стоимость проживания.
Ставки туристского взноса для иностранцев разрабатываются местным исполнительным органом и представляются на утверждение в маслихат.
К туристскому взносу для иностранцев в местах размещения туристов применяются следующие ставки:
- с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 0% от стоимости пребывания;
- с 1 января 2023 года - не более 5% от стоимости пребывания.
При этом расчет ставок проводится на основе актуальных статистических данных прошлого календарного года. В случае снижения количества иностранных туристов применяются следующие ставки туристского взноса для иностранцев:
- снижение туристов до 5% - ставка в размере 5% от стоимости пребывания;
- от 5 до 10% - в размере 4% от стоимости пребывания;
- от 10 до 15% - в размере 3% от стоимости пребывания;
- от 15 до 20% - в размере 2% от стоимости пребывания;
- от 20% и выше - в размере 1% от стоимости пребывания.
В случае увеличения количества иностранных туристов в местах размещения по сравнению с аналогичным периодом прошлого календарного года, применяются следующие ставки турвзноса:
- до 5% - в размере 1% от стоимости пребывания;
- от 5 до 10% - в размере 2% от стоимости пребывания;
- от 10 до 15% - в размере 3% от стоимости пребывания;
- от 15 до 20% - в размере 4% от стоимости пребывания;
- от 20% и выше - в размере 5% от стоимости пребывания.
В течение года ставки туристского взноса для иностранцев дифференцируются в зависимости от актуальных статистических данных и (или) сезонности.
Туристский взнос взимают операторы в момент регистрации иностранцев в местах размещения. При этом операторы перед регистрацией информируют иностранцев о взимаемом взносе, а при выезде выдают документы, подтверждающие факт уплаты.