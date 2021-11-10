В Казахстане утвердили туристический взнос для иностранцев

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НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - В Казахстане утвердили правила туристического взноса для иностранцев . Документ опубликован на официальном информационном ресурсе премьер-министра Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, туристский взнос для иностранцев взимается за каждые сутки пребывания в местах размещения, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах. Сумма взноса не включается в стоимость проживания.

Ставки туристского взноса для иностранцев разрабатываются местным исполнительным органом и представляются на утверждение в маслихат.

К туристскому взносу для иностранцев в местах размещения туристов применяются следующие ставки:

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 0% от стоимости пребывания;

с 1 января 2023 года - не более 5% от стоимости пребывания.

При этом расчет ставок проводится на основе актуальных статистических данных прошлого календарного года. В случае снижения количества иностранных туристов применяются следующие ставки туристского взноса для иностранцев:

снижение туристов до 5% - ставка в размере 5% от стоимости пребывания;

от 5 до 10% - в размере 4% от стоимости пребывания;

от 10 до 15% - в размере 3% от стоимости пребывания;

от 15 до 20% - в размере 2% от стоимости пребывания;

от 20% и выше - в размере 1% от стоимости пребывания.

В случае увеличения количества иностранных туристов в местах размещения по сравнению с аналогичным периодом прошлого календарного года, применяются следующие ставки турвзноса:

до 5% - в размере 1% от стоимости пребывания;

от 5 до 10% - в размере 2% от стоимости пребывания;

от 10 до 15% - в размере 3% от стоимости пребывания;

от 15 до 20% - в размере 4% от стоимости пребывания;

от 20% и выше - в размере 5% от стоимости пребывания.

В течение года ставки туристского взноса для иностранцев дифференцируются в зависимости от актуальных статистических данных и (или) сезонности.

Туристский взнос взимают операторы в момент регистрации иностранцев в местах размещения. При этом операторы перед регистрацией информируют иностранцев о взимаемом взносе, а при выезде выдают документы, подтверждающие факт уплаты.