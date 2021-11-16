Смаилов провел заседание Совета Евразийской экономической комиссии

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Состоялось очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии под председательством первого заместителя премьер-министра РК Алихан Смаилова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вопросы промышленности, взаимной торговли, санитарного, таможенного и технического регулирования рынка ЕАЭС, а также рынка медицинских изделий обсудили в правительстве РК, сообщает пресс-служба премьер-министра.

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией и распространением коронавирусной инфекции COVID-19 одобрена возможность дистанционной оценки системы менеджмента качества производителей медицинских изделий.

Проведение оценки СМК в онлайн-формате позволит снизить временные и финансовые издержки производителей медицинских изделий, а также обеспечит доступность в рамках ЕАЭС новых медицинских изделий, производство которых требует проведения первичного инспектирования.

В целях поддержки металлургических заводов государств-членов ЕАЭС Коллегии ЕЭК поручено снизить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении графитированных электродов. Данная мера направлена на увеличение объемов производства готовой продукции, снижение себестоимости ее производства и увеличение объемов продаж металлопродукции на внутреннем и внешнем рынках ЕАЭС.

Утвержден новый порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия на таможенной территории ЕАЭС.

В соответствии с новым порядком сокращен перечень таможенных процедур, при помещении продукции под которые требуется соблюдение мер технического регулирования, установлены общие случаи и условия, когда не требуется подтверждать соблюдение мер технического регулирования, а также установлен перечень лиц, которые могут использовать документы, подтверждающие соблюдение мер технического регулирования при представлении их таможенным органам.

По всем рассмотренным вопросам приняты взаимовыгодные решения, которые направлены на дальнейшее развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.