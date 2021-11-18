Создать четырёхсторонний экономический форум "Большая Евразия" предложил Назарбаев

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НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Елбасы выступил с рядом инициатив на шестом заседании "Астана клуба", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В частности, Нурсултан Назарбаев указал на важность налаживания системного диалога между странами Евразии в целях упреждения новых кризисов. Основным каналом для этого, как отметил Елбасы, могут послужить региональные международные объединения, которые уже давно работают, в том числе и с третьими странами.
Пора развивать прямые контакты между Евразийским экономическим союзом, Европейским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества и недавно созданной Организацией тюркских государств. В этой связи, предлагаю создать четырёхсторонний экономический форум "Большая Евразия", где наши страны могли бы обсуждать и продвигать все возможности кооперации в Евразии", - сказал Назарбаев.
Первый Президент Казахстана подчеркнул необходимость укрепления институтов диалога и доверия в Большой Евразии, особенно в её азиатской части. В этом контексте Нурсултан Назарбаев предложил превратить СВМДА в центральный элемент архитектуры безопасности в Азии.
Считаю, что СВМДА как открытая и инклюзивная структура может стать оптимальной платформой для налаживания всеобъемлющего диалога в Азии. В следующем году - в год 30-летия создания СВМДА - планируется провести его юбилейный саммит. Выступаю за то, чтобы за счёт хорошей содержательной подготовки к этому мероприятию на высшем уровне Евразия получила шанс на прорыв в процессе обеспечения и укрепления азиатской безопасности и стабильности", - сказал Елбасы.
Также Назарбаев призвал консолидировать международные усилия по стабилизации непростой ситуации в Афганистане и выработке реально работающего механизма ядерного нераспространения.
Несколько лет назад я уже предлагал разработать пошаговый План всеобъемлющего сокращения стратегических наступательных вооружений с участием всех ядерных государств, который мог бы быть принят под эгидой ООН. План должен включать жёсткие санкции против приобретения и распространения оружия массового уничтожения. В этом контексте особое значение приобретает деятельность Глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия (ГАЛ), поддержанного 70 известными мировыми политиками".
Он выразил уверенность, что ГАЛ может стать центральной площадкой и движущей силой для обсуждения и составления Плана всеобъемлющего сокращения стратегических наступательных вооружений. Также Елбасы предложил провести в столице Казахстана Глобальный форум по ядерному нераспространению и разоружению.
Только объединив усилия, мы сможем противостоять вызовам и угрозам, о которых я говорил. Поэтому важен диалог - открытый, честный и порой неудобный. Верю, что "Астана клуб" станет генератором новых идей и решений для всей Евразии", - заключил Первый Президент Казахстана.