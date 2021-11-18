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Создать четырёхсторонний экономический форум "Большая Евразия" предложил Назарбаев

17.11.2021, 17:41 28513
Создать четырёхсторонний экономический форум "Большая Евразия" предложил Назарбаев
Фото: elbasy.kz
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Елбасы выступил с рядом инициатив на шестом заседании "Астана клуба", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, Нурсултан Назарбаев указал на важность налаживания системного диалога между странами Евразии в целях упреждения новых кризисов. Основным каналом для этого, как отметил Елбасы, могут послужить региональные международные объединения, которые уже давно работают, в том числе и с третьими странами.
 

Пора развивать прямые контакты между Евразийским экономическим союзом, Европейским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества и недавно созданной Организацией тюркских государств. В этой связи, предлагаю создать четырёхсторонний экономический форум "Большая Евразия", где наши страны могли бы обсуждать и продвигать все возможности кооперации в Евразии", - сказал Назарбаев.

 
Первый Президент Казахстана подчеркнул необходимость укрепления институтов диалога и доверия в Большой Евразии, особенно в её азиатской части. В этом контексте Нурсултан Назарбаев предложил превратить СВМДА в центральный элемент архитектуры безопасности в Азии.
 

Считаю, что СВМДА как открытая и инклюзивная структура может стать оптимальной платформой для налаживания всеобъемлющего диалога в Азии. В следующем году - в год 30-летия создания СВМДА - планируется провести его юбилейный саммит. Выступаю за то, чтобы за счёт хорошей содержательной подготовки к этому мероприятию на высшем уровне Евразия получила шанс на прорыв в процессе обеспечения и укрепления азиатской безопасности и стабильности", - сказал Елбасы.

 
Также Назарбаев призвал консолидировать международные усилия по стабилизации непростой ситуации в Афганистане и выработке реально работающего механизма ядерного нераспространения.
 

Несколько лет назад я уже предлагал разработать пошаговый План всеобъемлющего сокращения стратегических наступательных вооружений с участием всех ядерных государств, который мог бы быть принят под эгидой ООН. План должен включать жёсткие санкции против приобретения и распространения оружия массового уничтожения. В этом контексте особое значение приобретает деятельность Глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия (ГАЛ), поддержанного 70 известными мировыми политиками". 

 
Он выразил уверенность, что ГАЛ может стать центральной площадкой и движущей силой для обсуждения и составления Плана всеобъемлющего сокращения стратегических наступательных вооружений. Также Елбасы предложил провести в столице Казахстана Глобальный форум по ядерному нераспространению и разоружению.
 

Только объединив усилия, мы сможем противостоять вызовам и угрозам, о которых я говорил. Поэтому важен диалог - открытый, честный и порой неудобный. Верю, что "Астана клуб" станет генератором новых идей и решений для всей Евразии", - заключил Первый Президент Казахстана.

 

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В Мангистауской области ряд госслужащих привлекли к ответственности за деятельность подчиненных

17.11.2021, 19:55 62857
АКТАУ. 17 НОЯБРЯ - За коррупционные действия подчиненных к дисциплинарной ответственности привлечен ряд руководителей государственных органов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В целях недопущения повторных правонарушений на основании норм статьи 200 УПК РК, в государственные органы и организации внесено 33 представления. В организациях, где совершены преступления, к дисциплинарной ответственности привлечены 24 должностных лица, сообщает "Лада".
 

Заместитель руководителя управления полиции Актау получил выговор за превышение должностных полномочий подчиненным сотрудником. Аналогично начальник областного департамента по делам обороны привлечен к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора и заместителю начальника объявлено предупреждение о неполном соответствии за превышение должностных полномочий подчиненным. Также заместитель начальника Бейнеуского районного отдела полиции привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии за превышение должностных полномочий и получение взятки подчиненным", - сообщил первый заместитель руководителя департамента антикоррупционной службы по Мангистауской области Куаныш Мырзагали.

 
Он напомнил, что теперь политические служащие обязаны подавать в отставку в случае совершения их непосредственными подчинёнными коррупционного преступления.
 

Первый руководитель подает в отставку в течение 10 календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в отношении его непосредственного подчинённого", - сказал Куаныш Мырзагали.

 

Исекешев принял участие во встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ

17.11.2021, 19:44 67366
Исекешев принял участие во встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ
Фото: Акорда
МОСКВА. 17 НОЯБРЯ - 17 ноября в Москве помощник президента Республики Казахстан - секретарь Совета безопасности Асет Исекешев принял участие в IX встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе форума был обсужден широкий круг актуальных вопросов регионального взаимодействия в условиях современных вызовов стабильности и безопасности на пространстве СНГ, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В частности, стороны рассмотрели потенциальные угрозы, связанные с развитием ситуации в Афганистане, включая распространение экстремизма и терроризма, рост трансграничной преступности, незаконной миграции, наркотрафика.
 
Состоялся обмен мнениями о направлениях сотрудничества государств-участников СНГ в сфере регулирования миграции, гражданской защиты и реагирования на ЧС, противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.
 
Также в повестку дня были вынесены меры по снижению угроз биологической безопасности, в том числе сопряженных с связанных с использованием биотехнологий.
 
В своем выступлении Асет Исекешев отметил необходимость согласованных действий, направленных на стабилизацию ситуации в Афганистане, предотвращение острого гуманитарного кризиса и связанного с этим комплекса угроз.
 
Секретарь Совета Безопасности Казахстана подчеркнул растущую значимость практической деятельности по обеспечению экологической и водно-энергетической безопасности в нашем регионе, учитывая, что водные ресурсы становятся одним из ключевых факторов национальной безопасности. Также была отмечена необходимость обновления подходов в сфере прогнозирования чрезвычайных ситуаций, характер которых претерпевает серьезные изменения. 
 
Асет Исекешев обратил внимание на важность скоординированных действий по предупреждению биологических рисков, в связи с чем возрастает актуальность реализации инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании Международного агентства по биологической безопасности.
 

Президент дал ряд поручений по проектам АО "Самрук-Казына".

17.11.2021, 18:51 74359
Президент дал ряд поручений по проектам АО "Самрук-Казына".
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Казына" Алмасадама Саткалиева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства был проинформирован об основных производственных показателях и финансовых результатах деятельности фонда с начала текущего года, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Как доложил Алмасадам Саткалиев, по итогам 10 месяцев 2021 года группа компаний "Самрук-Казына" получила доход на уровне 8981 миллиарда тенге, что на 20% выше запланированного. Операционная прибыль составила 1256 миллиардов тенге, что выше прошлогодних итогов более чем в 2 раза. Этому способствовали цены на нефть, увеличение дохода от грузовых перевозок, рост транзита и другие производственные показатели. 
 
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по проектам АО "Самрук-Казына".
 

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