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Президент России поздравил Токаева с Днем независимости

16.12.2021, 14:43 99721
Президент России поздравил Токаева с Днем независимости
Фото: iz.ru
МОСКВА. 16 ДЕКАБРЯ - Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву по случаю национального праздника - Дня независимости, передает KAZAKHSTAN TODAY
 
Глава Российского государства дал высокую оценку успехам, достигнутым Казахстаном в экономической, социальной, научно-технической и других сферах, а также отметил высокий авторитет страны на мировой арене, сообщает пресс-служба Кремля
 

Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Хорошую отдачу даёт двустороннее сотрудничество на различных направлениях, а также взаимодействие в рамках таких структур, как ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН", - подчеркнул Путин.

 
Российский президент выразил уверенность в дальнейшем последовательном укреплении конструктивных российско-казахстанских связей на благо дружественных народов двух стран и в интересах обеспечения стабильности и безопасности на евразийском континенте.
 

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Казахстанцев с 30-летием независимости республики поздравил астронавт

17.12.2021, 18:11 13501
Казахстанцев с 30-летием независимости республики поздравил астронавт
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 17 ДЕКАБРЯ - Казахстанцев с 30-летием независимости республики из космоса поздравил американский астронавт Марк Томас Ванде Хэй, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Поздравляю казахстанцев с 30-летием независимости! США одними из первых признали вашу независимость. С тех пор между нашими странами развивается сотрудничество по всем направлениям, особенно в изучении космоса", - сказал Томас Ванде Хэй в Facebook посольства США в Казахстане.



Напомним, 30 лет назад, 16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял закон о независимости и государственном суверенитете республики.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву по случаю национального праздника - Дня независимости.

Также напомним,что в адрес главы государства Касым-Жомарта Токаева поступили поздравительные письма и телеграммы от глав иностранных государств и руководителей международных организаций в честь 30-летия Независимости республики Казахстан.

 

Токаев напомнил, что прошло 35 лет с декабрьских событий

17.12.2021, 16:44 21166
Токаев напомнил, что прошло 35 лет с декабрьских событий
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 17 ДЕКАБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что прошло 35 лет с декабрьских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Героизм участников Декабрьских событий, ставших предвестником Независимости, навсегда вписан в историю нашей государственности", - написал президент на своей странице в социальной сети.

 
Декабрьские события произошли 17-18 декабря 1986 года в Алматы. Казахская молодежь выступила с протестом против решения генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева о снятии с должности первого секретаря компартии КазССР Динухамеда Кунаева и замене его на Геннадия Колбина.
 
Столкновения демонстрантов с правоохранительными органами привели к арестам и задержаниям.
 
Ранее в своей статье Нурсултан Назарбаев отметил, что  молодежь должна чтить прошлую историю и выносить из нее правильные уроки.

Независимость – главная святыня, доставшаяся нам ценой крови наших предков", - написал Нурсултан Назарбаев в своей статье, опубликованной на официальном сайте Первого Президента Республики Казахстан.

 

Главы государств поздравляют Токаева и казахстанцев с Днем независимости

16.12.2021, 15:46 94156
Главы государств поздравляют Токаева и казахстанцев с Днем независимости
НУР-СУЛТАН. 16 ДЕКАБРЯ - В адрес главы государства Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные письма и телеграммы от глав иностранных государств и руководителей международных организаций в честь 30-летия Независимости республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Так, сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил главу Казахстана с Днем независимости, отметив общепризнанные успехи, достигнутые Казахстаном в экономической, социальной, научно-технической и многих других сферах. Российский лидер подчеркнул высокий авторитет нашей страны на мировой арене. 
 
Председатель КНР Си Цзиньпин пишет, что Казахстан за 30 лет Независимости обрел совершенно новый облик государства и уверенными шагами направляется к цели вхождения в число 30 самых развитых государств мира, сообщает пресс-служба Акорды. 
 

Я придаю повышенное значение развитию китайско-казахстанских отношений, готов вместе с вами приложить усилия для укрепления традиционной дружбы между Китаем и Казахстаном, углубления сопряжения стратегий двух стран, содействия в непрерывном повышении китайско-казахстанских отношений вечного всестороннего стратегического партнерства на новую ступень во благо двух государств и их народов", - отмечается в телеграмме лидера Китая.

 
Президент США Джозеф Байден, поздравив Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с 30-летием Независимости, отметил, что присоединяется к празднованию с президентом трех десятилетий лидерства Казахстана в обеспечении мира, стабильности и процветания в Центральной Азии и на глобальном уровне.
 

Соединенные Штаты рассчитывают на укрепление расширенного стратегического партнерства с Казахстаном и развитие сотрудничества в целях содействия региональной стабильности, преодоления климатического кризиса, повышения эффективности демократических институтов и уважения прав человека", - говорится в телеграмме американского лидера.

 
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев высоко оценил проведенные в Казахстане системные и широкомасштабные реформы, а также выдвинутые Касым-Жомартом Токаевым инициативы регионального и глобального значения.
 

В основе этих громадных успехов лежат ваша весьма эффективная деятельность в качестве главы государства и разумная политика, построенная на вашем богатом практическом опыте. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, отдельно хочу подчеркнуть, что все узбекистанцы искренне разделяют безграничную радость братского народа Казахстана, отмечающего славное 30-летие Дня Независимости", - говорится в телеграмме лидера Узбекистана.

 
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил грандиозные успехи и большие преобразования нашей страны, достигнутые за годы независимости в политической, экономической и социальной сферах, а также во внешней политике, благодаря которой Казахстан занимает прочные позиции в мировом сообществе.
 

Уверен, что кыргызско-казахстанские отношения, основанные на исторически сложившихся прочных связях дружбы, и в дальнейшем будут крепнуть и развиваться в интересах наших народов, которые на данном этапе в полной мере соответствуют духу союзничества и стратегического партнерства. Я верю, что совместными усилиями, нами будут реализованы все достигнутые договоренности, поставленные задачи и цели во всех направлениях взаимного интереса", – говорится в письме кыргызского лидера.

 
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пишет, что Казахстан добился больших успехов в политике, экономике, социально-гуманитарных направлениях и уверенно движется вперед на мировой арене.
 
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон высоко оценил грандиозные успехи Казахстана в строительстве своей государственности, в социально-экономическом и общественно-политическом развитии, а также авторитет страны на международной арене.
 
Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что за небольшой по историческим меркам период Казахстан добился значительных побед на пути суверенного развития, стала примером в обеспечении толерантности, межконфессионального и межкультурного согласия представителей всех этносов.
 

Казахстан уверенно строит современное и конкурентоспособное государство. Убежден, что стратегические союзнические отношения между Минском и Нур-Султаном, основанные на взаимном уважении и доверии будут и далее расширяться, наполняясь новыми созидательными проектами", - отмечено в телеграмме Лукашенко. 

 
Президент Франции Эммануэль Макрон, сердечно поздравив Касым-Жомарта Токаева и дружественный народ Казахстана, выразил искренние пожелания мира и процветания. Французский лидер отметил динамичность французско-казахского стратегического партнерства. Он также обратил внимание на широкие возможности для укрепления двустороннего сотрудничества в области технологических инноваций, энергетики, продвижения "зеленого" и устойчивого роста, транспортной и горнодобывающей промышленности, здравоохранения, культурно-гуманитарного сотрудничества. 
 

Если Ваш плотный график позволит, буду рад встретиться с Вами в Париже для углубленного обсуждения всех этих важных тем в нашей двусторонней повестке", – пишет Макрон.

 
Свои сердечные поздравления Токаеву также направил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
 

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, наши страны в прошедшем году продолжили неизменное и плодотворное взаимное сотрудничество. Недавние события в Афганистане и последствия изменения климата, которые мы все больше ощущаем, ставят перед Вашим регионом новые сложные задачи. Германия и в будущем будет надежным партнером Казахстана в успешном преодолении этих и других вызовов и продолжении поддерживаемого Вами курса реформ", - говорится в телеграмме.

 
Поздравления по случаю 30-летия Независимости также направили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Армен Саркисян, президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд и наследный принц Королевства Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, президент Ирана Ибрахим Раиси, король Испании Фелипе VI, король Малайзии Абдулла II, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, король Марокко Мохаммед VI, король Таиланда Маха Вачиралонгкорн, президент Сингапура Халима Якоб, президент Финляндии Саули Ниинисте, президент Польши Анджей Дуда, президент Австрии Александр Ван дер Беллен, президент Чехии Милош Земан, президент Индии Рам Нат Ковинд, президент Израиля Ицхак Герцог, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Эстонии Алар Карис, президент Словении Борут Пахор, президент Бангладеш Мохаммед Абдул Хамид, президент Вьетнама Нгуен Суан Фук, президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Палестины Махмуд Аббас, президент республики Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био.
 
Телеграммы поздравления направили генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, исполнительный секретарь ЭСКАТО Армида Салсиа Алисджабана, генеральный директор ИСЕСКО Салим Аль-Малик, верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрат Абдрахманов, генеральный секретарь ТюркПА Мехмет Сурейя Эр.
 
Кроме того, Касым-Жомарта Токаева поздравили заместитель премьер-министра, министр по делам президента ОАЭ Мансур бен Заид Аль Нахаян, министр финансов Израиля Авигдор Либерман, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, ректор Московского государственного университета имени М. Ломоносова Виктор Садовничий.
 
Поздравительные телеграммы продолжают поступать.
 

Эксперты СНГ утвердили проект Соглашения о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на ЧС

16.12.2021, 14:37 98341
Эксперты СНГ утвердили проект Соглашения о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на ЧС
Фото: blitznews.ru
МИНСК. 16 ДЕКАБРЯ - В штаб-квартире СНГ обсудили проект соглашения о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

15 декабря прошло дополнительное заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференцсвязи, участие в нем приняли представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ", - сообщает исполнительный комитет СНГ. 

 
 Эксперты рассмотрели замечания и предложения, поступившие к проекту Соглашения от Республики Молдова и Республики Казахстан. С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания доработали и большинством голосов согласовали проект документа. Он будет направлен для внутригосударственного согласования, а после завершения этой процедуры - в установленном порядке внесен на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.
 
Соглашение о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера нацелено на формирование на пространстве Содружества системы мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. 
 
Документ регламентирует порядок оказания помощи по ликвидации ЧС государствам СНГ, в том числе путем привлечения мобильных противоэпидемических формирований других стран Содружества. 
 
Также в Соглашении определяются основные направления работы и условия использования мобильных противоэпидемических формирований на территориях стран СНГ.
 

Мамин поздравил казахстанцев с 30-летием Независимости

16.12.2021, 10:40 113866
Мамин поздравил казахстанцев с 30-летием Независимости
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 16 ДЕКАБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанцев с 30-летием Независимости, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Дорогие казахстанцы, поздравляю вас с 30-летием Независимости! 16 декабря 1991 года Верховный Совет Республики Казахстан принял Конституционный закон "О государственной независимости Республики Казахстан". За прошедшие годы под руководством Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева наша страна достигла больших успехов в социально-экономическом развитии, укреплении государственности и международного авторитета. Глава государства Касым-Жомарт Токаев продолжает стратегический курс, направленный на развитие экономики, повышение благосостояния и качества жизни населения, сохранение мира и общественного согласия в стране. Планомерно проводится политическая и социально-экономическая модернизация страны. 30 лет для истории короткий отрезок времени, но для нас это большой путь становления нашего суверенного государства. Независимость наполнена упорным трудом каждого казахстанца на благо своей страны и земли, стремлением жить в развитом и сильном государстве. Многонациональный Казахстан продемонстрировал всему миру, что сила нашего народа в единстве и стремлении добиваться поставленных целей. Поздравляю всех казахстанцев с этим значимым событием - 30-летием нашей Независимости. Желаю вам новых успехов и достижений во благо дальнейшего процветания республики Казахстан!", - говорится в поздравлении главы правительства, опубликованном на сайте primeminister.kz

 

Токаев: Международные резервы Казахстана составляют свыше 90 млрд долларов

16.12.2021, 09:57 117241
Токаев: Международные резервы Казахстана составляют свыше 90 млрд долларов
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 16 ДЕКАБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на торжественном собрании по случаю 30-летия Независимости республики Казахстан, отметил, что международные резервы Казахстана составляют свыше 90 миллиардов долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства подчеркнул, что о впечатляющих успехах в государственном строительстве, повышении благосостояния народа убедительно говорят конкретные цифры и факты, сообщает Акорда.
 

Благодаря масштабным реформам объем отечественной экономики в реальном выражении увеличился в 2,5 раза. Валовый внутренний продукт на душу населения в долларовом эквиваленте вырос более чем в 13 раз и обеспечил нашей стране безусловное лидерство в Центральной Азии. В Казахстан привлечено более 370 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. По этому показателю на душу населения мы опережаем все постсоветское пространство и ряд восточноевропейских стран. Серьезных успехов наша страна достигла в развитии регионов, транспортной инфраструктуры, социальной сферы. Построено и реконструировано 13 тысяч километров автодорог и 2500 километров железнодорожных путей", - заявил президент. 

 
В то же время он отметил, что необходимо расширять горизонты развития нации и иметь четкое представление о перспективах будущего нашего государства.
 

Важно реально оценивать свои возможности, действовать максимально прагматично с учетом фундаментальных интересов страны. Перед нами стоят новые задачи, касающиеся повышения качества жизни граждан. Мы будем четко следовать основополагающему принципу "не человек для государства, а государство для человека". С большими надеждами наше общество восприняло концепцию "Слышащего государства". Поэтому государственные служащие должны приложить максимум усилий, чтобы оправдать ожидания и учесть пожелания каждого гражданина", - подчеркнул Токаев. 

 

Казахстан отмечает 30-летие Независимости

16.12.2021, 09:50 104551
Казахстан отмечает 30-летие Независимости
НУР-СУЛТАН. 16 ДЕКАБРЯ - Сегодня казахстанцы отмечают 30-летие Независимости республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Этот год стал юбилейным. 30 лет назад, 16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял закон о независимости и государственном суверенитете республики. 
 
С 30-летием Независимости казахстанцев поздравил президент Касым-Жомарт Токаев. 
 

День независимости - это великий праздник, который является венцом нашей многовековой борьбы за собственную государственность, олицетворением стойкости народа, ярким воплощением его светлых устремлений в будущее", - заявил Токаев вчера на открытии торжественного собрания, посвященного праздничной дате. 

 
Он отметил, что укрепление независимости - это конкретные дела, приносящие пользу стране. 
 

Благодаря вашему созидательному труду Казахстан достиг больших высот. В этот знаменательный момент выражаю признательность всему народу за вклад в укрепление нашей независимости", - подчеркнул глава государства.

 
С праздником казахстанцев также поздравил Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. 
 
День независимости является государственным праздником и отмечается 16 и 17 декабря. В этом году праздник выпадает на четверг. Выходными будут дни с 16 по 19 декабря: с четверга по воскресенье. 
 

Нацбанк выпускает в обращение монету с изображением Назарбаева

15.12.2021, 19:55 141061
Нацбанк выпускает в обращение монету с изображением Назарбаева
Фото: НБ РК
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты TAYELSIZ QAZAQSTANGA 30 JYL, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Монеты из серебра номиналами 5000 и 500 тенге и из мельхиора номиналом 100 тенге продолжают серию "Выдающиеся события и люди", сообщает пресс-служба Нацбанка.
 
Дизайн монет TAYELSIZ QAZAQSTANGA 30 JYL отображает символическую связь с первой серией банкнот образца 1993 года независимого Казахстана, на которых размещены портретные изображения выдающихся исторических личностей. Композиция завершает визуальный портретный ряд и логически обозначает юбилейную веху в истории государства.
 
Монеты из серебра изготовлены с применением технологии золочения, цветной печати. Технология интерференционного радужного покрытия применена на всех видах монет. Они имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон.
 
На лицевой стороне (аверсе) монет размещены номинал, логотип НБК и надпись, обозначающая металл, пробу и массу монеты. По окружности - надпись QAZAQSTAN RESPYBLIKASY o REPUBLIC OF KAZAKHSTAN.
 
На оборотной стороне (реверсе) монет - Государственный флаг Республики Казахстан, карта Республики Казахстан, портретный ряд, орнаментальная лента, выполненная в виде декора казахской юрты (баскур) и официальный логотип празднования 30-летия Независимости Казахстана. Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.
 
Напомним, 1 декабря Нацбанк выпустил в обращение юбилейную банкноту с портретом Елбасы.
 

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