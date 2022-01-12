Казыхан назначен заместителем руководителя администрации президента РК

АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства выразил удовлетворение итогами внеочередного саммита Организации Договора о коллективной безопасности, а также высказал благодарность союзникам по ОДКБ за поддержку и оказание своевременной помощи Казахстану в условиях террористического нападения, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент Казахстана отметил личный вклад генерального секретаря ОДКБ и всех сотрудников секретариата и объединенного штаба ОДКБ в усилия, направленные на организацию миротворческой миссии в нашей стране.

Данная ситуация еще раз подтвердила ценность самой организации как военно-политической структуры. Я думаю, об Организации Договора о коллективной безопасности сейчас заговорили в международном сообществе. Эффективность организации проявилась достаточно наглядно в этой ситуации. Крайне важно, с моей точки зрения, чтобы секретариат наладил взаимодействие с руководством других международных организаций. Это будет очень полезно. Считаю, что учреждение института специального представителя генерального секретаря ОДКБ по миротворческим операциям тоже очень уместно, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, в том числе о начале вывода из нашей страны контингентов государств-членов организации в обозначенные главой Казахстана сроки.

Станислав Зась также подтвердил важность и своевременность реализации инициативы президента Казахстана об учреждении института спецпредставителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в Алматы. Также глава государства встретился с родственниками полицейских и военнослужащих, погибших в ходе трагических событий.