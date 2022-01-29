Назначен начальник департамента полиции СКО

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 28 ЯНВАРЯ - По согласованию с Администрацией президента приказом министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева на должность начальника ДП Северо-Казахстанской области назначен Айдын Кабдулдинов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Личному составу органов внутренних дел СКО нового руководителя представили министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев и аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, сообщает Polisia.kz

Айдын Кабдулдинов родился в 1977 году в Восточно-Казахстанской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1994 году, выпускник Алматинского юридического института МВД РК. Имеет большой опыт работы в следственных и оперативных подразделениях.

С февраля 2020 года работал в должности заместителя начальника департамента полиции Алматы.

Ранее возглавлявший полицейское ведомство СКО Марат Тулебаев назначен начальником ДП Нур-Султана.

27 января Арыстангани Заппаров назначен начальником департамента полиции Алматинской области.