Начальником столичного департамента полиции назначен Марат Тулебаев

Фото: МСХ РК

АКТАУ. 27 ЯНВАРЯ - С 26 по 27 января по поручению министра сельского хозяйства, Мангистаускую область посетила рабочая группа во главе с первым вице-министром Айдарбеком Сапаровым, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе двухдневного визита рабочая группа побывала в Мангистауском, Каракиянском и Тупкараганском районах Мангистауской области, где она провела ряд мероприятий, встретилась с руководством области, фермерами районов, сообщает пресс-служба МСХ РК

Рабочая группа проинформировала сельхозтоваропроизводителей и аграриев области о проводимой работе ведомства в части выделения средств из резерва правительства на возмещение затрат на корма, а также о реформировании системы субсидирования.

Также члены рабочей группы приняли участие во встрече акима области Нурлан Ногаева с фермерами и жителями региона, пострадавшими от засухи. Участники встречи обсудили насущные вопросы кормообеспечения, развития сельскохозяйственной отрасли и водообеспечения области.

Центральной темой беседы был вопрос кормообеспечения, фермеры высказали свои предложения и замечания, а также обозначили насущные проблемы, с которыми столкнулись.

Как сообщил вице-министр в 2021 года на частичное возмещение стоимости кормов для содержания сельскохозяйственных животных были выделены средства из резерва правительства в сумме 1,9 миллиарда тенге. Акиматом Мангистауской области фактически освоено 1,2 миллиарда тенге.

Субсидии получили 733 крестьянских хозяйств и 6776 личных подсобных хозяйств на 281 089 голов скота.

В целях регистрации не учтенных сельскохозяйственных животных в Мангистауской области, в период с 10 августа по 10 октября 2021 года, в базе данных "Идентификация сельскохозяйственных животных" был запущен функционал "Зеленый коридор - 2". По результатам проведённой работы было зарегистрировано дополнительно 71 343 голов сельхозживотных. Ведомством было направлено ходатайство в Министерство финансов о выделении средств из резерва правительства РК на сумму 664,2 миллиона тенге для этого поголовья.

Вместе с этим, 27 января министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев поручил запустить функционал "Зеленый коридор - 3" с 1 февраля по 31 мая, это позволит осуществить идентификацию и регистрацию сельскохозяйственных животных, не зарегистрированных в базе данных ИСЖ.

Также ведомство получило предварительное согласие АО "КТЖ" о предоставлении льготных тарифов на перевозку кормов для Мангистауской области до 1 апреля 2022 года.

Министр сельского хозяйства был ознакомлен с итогами визита, предложениями, замечаниями и проблемными вопросами жителей Мангистауской области. Все они взяты под его личный контроль.