Заппаров назначен начальником департамента полиции Алматинской области

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С учетом сложившейся криминогенной обстановки, для укрепления кадрового потенциала, усиления борьбы с преступностью, эффективного обеспечения безопасности граждан приказом министра внутренних дел по согласованию с Администрацией президента бывший заместитель министра Заппаров Арыстангани Расилханович назначен начальником департамента полиции Алматинской области".
Напомним, вчера распоряжением главы государства Арыстангани Заппаров был освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан.
Заппаров Арыстангани Расилханович родился 7 ноября 1969 года. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби (1993), Юридический институт Академии МВД Республики Казахстан (2002).
Трудовой стаж:
Работа на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава УВД Жамбылской, Алматинской областей, ГУВД Алматы (1993-2001);
Работал на руководящих должностях оперативных подразделений ДВД Алматинской области (2001-2010);
Начальник управления криминальной полиции ДВД Алматинской области (2010-2012);
Начальник гор. органов ДВД Алматы и Акмолинской области (2012-2013);
Начальник управления криминальной полиции ДВД на транспорте (2013-2014);
Заместитель начальника департамента собственной безопасности МВД Республики Казахстан (2014-2016);
Первый заместитель начальника ДВД Актюбинской области (2016-2017);
Начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД Республики Казахстан (01.2018-04.2019);
Начальник департамента полиции Кызылординской области (04.2019-07.2019);
Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан (19.07.2019-26.02.2022).
Кроме того, распоряжением президента РК Касым-Жомарта Токаева Ержан Саденов назначен заместителем министра внутренних дел.
Глава государства уделяет особое внимание развитию органов внутренних дел и ставит перед ведомством конкретные задачи по обеспечению безопасности граждан, борьбе с преступностью и переходу полиции на сервисную модель взаимодействия с населением. Надеюсь, Ержан Саденов, имея богатый опыт работы в территориальных подразделениях полиции, на новом посту приложит все усилия для выполнения этих задач", - сказал министр Ерлан Тургумбаев, представляя своего нового заместителя личному составу.
Ержан Сапарбекович Саденов родился в 1968 году. Работу в правоохранительных органах начал в 1993 году с должности оперуполномоченного межрайонного оперативно-поискового отдела УВД Восточно-Казахстанской области. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В разные годы возглавлял департамент в центральном аппарате МВД, а также департаменты полиции Акмолинской области и на транспорте. С апреля 2019 года занимал должность начальника департамента полиции города Нур-Султана. Имеет звание генерал-майора полиции.