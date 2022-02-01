Айнура Сергазиева назначена зампредом Агентства по делам госслужбы

АЛМАТЫ. 31 ЯНВАРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Ерболата Досаева акимом Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Назначить Досаева Ерболата Аскарбековича акимом города Алматы, освободив от должности председателя Национального банка Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.
Прежний аким Алматы Бакытжан Сагинтаев указом главы государства освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, сообщает Акорда
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Ерболат Досаев родился в 1970 году в Алма-Ате.
В 1987 году окончил Республиканскую физико-математическую школу-интернат в Алма-Ате. Окончил Алматинский энергетический институт, Московский государственный технический университет имени Баумана.
В 1997 году занимал должность заместителя председателя правления ЗАО "Банк ТуранАлем", председателя правления ЗАО "АТФ Банк".
В 1998 году работал в должности советника премьер-министра РК.
В 1998 году занимал должность вице-министра энергетики, индустрии и торговли РК.
В 2000 году был вице-министром финансов РК.
В 2001 году председательствовал в совете директоров Банка развития Казахстана.
В 2001-2003 годы работал в должности председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.
В 2003-2004 годы занимал должности министра финансов РК; управляющего Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Казахстане; члена правления Национального банка РК.
В 2004-2006 годы - министр здравоохранения РК.
В 2006-2012 годы - председатель совета директоров АО "КазИнвестБанк".
С 25 сентября 2012 года - министр экономического развития и торговли РК.
С 16 января 2013 года - министр экономики и бюджетного планирования РК.
6 августа 2014 года указом президента РК назначен министром национальной экономики РК.
В 2016-2017 годы - глава национального холдинга "Байтерек".
С августа 2017 года по февраль 2019 года занимал должность заместителя премьер-министра Республики Казахстан.
С 25 февраля 2019 года занимал должность председателя Национального банка РК.
Напомним, 13 января появилась петиция
об отставке Сагинтаева, по состоянию на 31 января ее подписали более 26 тыс. человек.