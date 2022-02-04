Назначен руководитель департамента санэпидконтроля Алматы

Фото: пресс-служба департамента санитарно-эпидемидемиологического контроля Алматы
АЛМАТЫ. 3 ФЕВРАЛЯ - Приказом руководителя аппарата Министерства здравоохранения Касымхан Алпысбайулы назначен на должность руководителя департамента санитарно-эпидемидемиологического контроля Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
3 февраля руководитель аппарата Министерства здравоохранения Батырбек Абдильдин представил коллективу нового руководителя и пожелал успехов в дальнейшей деятельности, сообщает пресс-служба департамента.
Касымхан Алпысбайулы родился в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области.
В 2000 году окончил Казахский государственный медицинский университет по специальности "гигиена и эпидемиология". В 2006 году окончил Центрально-Азиатский университет по специальности "юриспруденция". В 2009 году окончил Казахский национальной университет имени аль-Фараби по специальности "менеджмент".
Трудовую деятельность начал в 2000 году в санитарно-эпидемиологической службе Бостандыкского района, разные годы работал санитарным врачом в санитарно-эпидемиологической службе районов Алматы.
С 2009 по 2014 годы работал руководителем санитарно-эпидемиологической службы Жетысуского района Алматы.
С 2014 года работал руководителем санитарно-эпидемиологической службы Медеуского района Алматы.
С 3 февраля текущего года назначен руководителем департамента санитарно-эпидемидемиологического контроля города Алматы.