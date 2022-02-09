Токаев утвердил концепцию антикоррупционной политики на пять лет

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НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил своим указом Концепцию антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 - 2026 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Концепция утверждена в соответствии с пунктом 88 Общенационального плана мероприятий по реализации послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны".





Контроль за исполнением указа возложен на администрацию президента РК.

Среди ключевых проблем, требующих решения в среднесрочной перспективе, обозначены следующие:

"Бытовая" коррупция, обусловленная взаимодействием граждан и предпринимателей с представителями государственных органов и организаций в повседневной жизни, сохраняется во многих сферах.

По результатам социологического исследования "Мониторинг состояния коррупции за 2020 год", проведенного Общественным фондом "Транспаренси Казахстан", перечень чувствительных с точки зрения коррупции органов и учреждений из года в год практически не меняется: государственные поликлиники и больницы, полиция, управления земельных отношений, ЦОНы, государственные детские сады и вузы. В структуре коррупционной преступности за последние три года значительную часть занимают факты взяточничества - более 50%", - говорится в документе.

Коррупционные риски в государственном и частном секторах. Наблюдается слабая заинтересованность государственных органов и квазигосударственного сектора в устранении предпосылок коррупции, выявляемых уполномоченным органом по противодействию коррупции в рамках внешнего анализа. Институт внутреннего анализа коррупционных рисков пока не стал действенным инструментом "самоочищения" для государственных органов и квазигосударственных организаций.

Наряду с этим отсутствует эффективный механизм реагирования по принципу "регион - центр" на выявленные риски внутриотраслевой системы государственного управления. Пассивность государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора в вопросах противодействия коррупции не позволяет рассчитывать на реальное снижение уровня коррупции. Оплата труда государственных служащих и работников государственных организаций остается недостаточно конкурентоспособной по сравнению с корпоративным сектором", - говорится в концепции.

Высокая коррупционная уязвимость процесса распределения бюджетных средств. Недостаточная прозрачность информации о формировании и расходовании бюджетных средств относится к системным факторам, повышающим риск коррупции в управлении государственными финансами.

Недостаточная прозрачность закупок. В 2020 году доля государственных закупок в общей сумме бюджетных расходов составила 35%, это 7% в структуре ВВП Казахстана, что демонстрирует весьма существенное экономическое влияние на рынок.

Такой оборот бюджетных средств усиливает коррупционную привлекательность системы государственных закупок. Каждое пятое коррупционное преступление совершено в данной сфере. Разрозненность правовой базы, различных платформ и сайтов закупок является следствием отсутствия единого реализационного подхода и общей стратегии развития этой сферы, несмотря на один источник происхождения средств - бюджет государства. В этих условиях широко распространены факты искусственного завышения закупочных цен", - отмечается в документе.

Высокий уровень участия государства в экономике. Существенная доля государственного участия в экономике сдерживает конкуренцию между субъектами экономической деятельности, мешает формированию крепкого частного сектора и тормозит переход страны к новой модели экономического роста.

Привилегированный доступ государственных предприятий к ресурсам, рынкам и финансам ставит частные компании в невыгодное положение и подрывает усилия по продвижению экономической диверсификации, прямых иностранных инвестиций и росту производительности, а также создает условия для коррупции. Их доминирование на внутреннем рынке снижает общую конкурентоспособность отечественных предприятий, что при проекции на внешний рынок приводит к утрате экономических позиций по отношению к соседним государствам.

Несовершенство механизмов конструктивного взаимодействия институтов гражданского общества с государством. Опыт стран с низким уровнем коррупции свидетельствует, что главным условием ее минимизации является широкая вовлеченность гражданского общества. Вместе с тем в Казахстане отсутствует достаточная правовая регламентация института общественного контроля.

Несовершенная система мониторинга эффективности антикоррупционных мер. Отсутствует единая национальная публичная система оценки уровня коррупции в разрезе всех субъектов, сфер и территорий.

Антикоррупционная политика основывается на принципах:

1) равенства всех перед законом и справедливости;

2) гласности, прозрачности и подотчетности обществу;

3) комплексного использования мер противодействия коррупции;

4) приоритетности превенции коррупции;

5) взаимодействия государства и гражданского общества;

6) эффективности и результативности;

7) неприятия коррупции во всех ее проявлениях;

8) защиты лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции;

9) неотвратимости ответственности за коррупцию;

10) качественной цифровой трансформации.

Подходы развития антикоррупционной политики будут реализованы путем исполнения следующих задач:

1) формирование нетерпимости к коррупции;

2) исключение возможностей коррупции;

3) совершенствование мер по обеспечению неотвратимости ответственности;

4) усиление роли гражданского общества в противодействии коррупции;

5) обеспечение эффективного мониторинга реализации антикоррупционных мер;

6) дальнейшее совершенствование деятельности уполномоченного органа по противодействию коррупции.



