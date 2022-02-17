Назначен замначальника Службы госохраны - командующий Силами особого назначения

НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Распоряжением главы государства Нургуль Мауберлинова освобождена от должности заведующего отделом внутренней политики администрации президента Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мауберлинова Нургуль Осербаевна родилась 13 ноября 1973 года. Окончила Саранское педагогическое училище (1992), Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова (2000), Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2006).
Трудовой стаж:
- Главный эксперт Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан (2006-2008);
- Главный консультант информационно-аналитического центра канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (2008-2012);
- Заместитель директора РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте Республики Казахстан (11.2012-2016);
- Председатель Комитета информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан (18.07.2016-04.2018);
- Вице-министр информации и коммуникаций Республики Казахстан (04.2018-03.2019);
- Вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан (04.2019-05.2020);
- Заведующий отделом внутренней политики администрации президента Республики Казахстан (с 05.2020).