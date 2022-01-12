Токаев: Предстоит кардинальная реорганизация всей системы обеспечения национальной безопасности

НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - На заседании мажилиса президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что предстоит кардинальная реорганизация всей системы обеспечения национальной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Особо хочу остановиться на такой стратегической задаче, как кардинальная реорганизация всей системы обеспечения национальной безопасности. Предстоит перестроить работу наших Вооруженных сил, правоохранительных структур, органов национальной безопасности, внешней разведки. Все они должны слаженно работать во имя одной цели - максимальной эффективной защиты наших граждан, конституционного строя, суверенитета под угрозой любого характера и масштаба", - сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что Казахстан значительно продвинулся в деле создания сервисной модели полиции и модернизации уголовного процесса.

Нужно быть готовыми противостоять тотальным террористическим атакам. Командованию силовых структур незамедлительно приступить к отработке боевых навыков, оснащению эффективными средствами защиты и нападения", - сказал Токаев.

- Укрепить количественно и качественно национальную гвардию. Предстоит сформировать ее новые подразделения в регионах и усилить действующие. Решить вопросы с транспортным и материально-техническим обеспечением. Увеличить численность подразделения специального назначения МВД и Национальной гвардии. Повысить уровень боеготовности. Дооснастить необходимыми специальными транспортными средствами. Увеличить оплату труда сотрудников спецподразделений всех силовых органов.

- Повысить правовую защищенность полицейских. Ужесточить ответственность за нападение на представителей власти и неподчинение законным требованиям.

- Кардинально повысить боеспособность армии. В кратчайший срок создать командование сил специальных операций.

- Пересмотреть принципы организации и управления пограничной службы. Провести ревизию реформ, которые сместили акцент с войсковой охраны государственной границы на оперативные методы работы.

- Полностью перестроить деятельность сообщества, включая внешнюю, военную, криминальную и финансовою разведку.

- Обеспечить эффективную координацию между различными силовыми структурами. Актуализировать алгоритмы действия госорганов в кризисных ситуациях. Усилить межведомственную координацию. Наладить оперативную и военно-техническую совместимость всех силовых структур.

- Обеспечить самостоятельность силовых структур при принятии решений. Повысить уровень ответственности их руководителей.

- Реализовать комплекс системных мер по противодействию религиозному экстремизму. Ни в коем случае не допустить его сращивания с криминалом. Особенно в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Глава государства сообщил, что в "ближайшее время мы проведем заседание Совета безопасности, на котором рассмотрим конкретные направления реализации всех этих задач".