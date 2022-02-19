В РК будут приняты новые правила и стандарты медицинского обслуживания в школах

НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра здравоохранения Ажар Гиният, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министр ознакомила президента с планами по модернизации системы здравоохранения. По ее словам, рабочий план министерства в первую очередь направлен на совершенствование первичной медико-санитарной помощи и повышение качества медицинской помощи в сельской местности. В связи с тем, что нынешний год объявлен Годом ребенка, большое внимание будет уделяться здоровью детей. В частности, будут приняты новые правила и стандарты медицинского обслуживания в школах.

Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об эпидемиологической ситуации в стране. По словам министра, если в середине января число заразившихся коронавирусом достигало 16 500 человек в сутки, то на сегодня этот показатель снизился до 1500. В целом эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. Количество граждан, получающих лечение в больницах, уменьшилось, заболевшие получают лечение только в 20% стационаров.

Ажар Гиният сообщила о том, что принято решение о снятии ряда ограничительных мер, возвращении студентов к традиционной системе обучения, а работников предприятий - к работе в офлайн-режиме. Она отметила, что особое внимание в настоящее время уделяется ревакцинации населения.

Президент одобрил основные направления работы министерства и поручил продолжить работу по дальнейшей модернизации сферы здравоохранения.



