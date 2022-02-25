Назначен глава Бюро национальной статистики

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НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, распоряжением главы государства Улан Байжанов назначен заместителем генерального прокурора РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Улан Байжанов родился 9 августа 1958 года в Алма-Ате. Получи высшее образование в Казахском государственном университете им. С.М. Кирова (1980) по профессии юрист.
Трудовую деятельность начал в 1980-х годах старшим юрисконсультом КП "КазГУград";
С 1983 по 1987 годы - начальник отдела РО "Казкнига" Госкомиздата Казахской ССР;
С 1987 по 1991 годы - инструктор, заместитель заведующего юридическим отделом, заведующий отделом административных органов, заведующий государственно-правовым отделом Алма-Атинского горисполкома;
С 1991 по 1995 годы - начальник управления юстиции города Алматы, член коллегии Министерства юстиции РК;
С 1995 по 1997 годы - генеральный директор правового центра "Алматы - Зан";
С 1997 по 1999 годы - вице-президент ОАО "Казахтелеком";
С 1999 по 2002 годы - вице-министр Министерства государственных доходов Республики Казахстан;
В 2003 году - исполнительный директор по правовому обеспечению ЗАО "НК "КазМунайГаз", заместитель генерального директора ЗАО "Морская нефтяная компания "КазМунайТениз";
С 2005 по 2008 годы - руководитель аппарата президента АО НК "КазМунайГаз", вице-президент по поддержке бизнеса и правовому обеспечению АО "НК "КазМунайГаз");
С 2009 по 2011 годы - управляющий директор АО "Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына";
С 2011 по 2015 годы - руководитель Аппарата Генерального прокурора Республики Казахстан, специальный представитель Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в странах Европы и международных организациях;
С 2015 по 2017 годы - ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан);
С 2017 по 2018 годы - заместитель председателя правления АО "Казкоммерцбанк");
В 2020 году - председатель Ревизионной комиссии НОК РК;
В 2021 году - независимый директор АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".