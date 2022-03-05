Назначен аким Талдыкоргана

Фото: МО РК

НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - 4 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан РК на срочную воинскую службу в марте - июле и сентябре - декабре 2022 года", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Призывная кампания стартовала 1 марта и продлится до 30 июня. За четыре месяца ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят около 17 тысяч новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.

В первую очередь комплектуются подразделения КНБ, Службы государственной охраны, затем - воинские части Вооруженных сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии.

Оповещение призывников осуществляется посредством рассылки SMS-сообщений через сервис единого контакт-центра 1414, а также персональными повестками, которые направляются на домашние и рабочие адреса.

В ведомстве отметили, что с 1 марта 2021 года отсрочка или освобождение от призыва являются государственными услугами и предоставляются гражданам через портал электронного правительства.

В каждом департаменте по делам обороны функционируют проектные офисы "Карулы Куштер - адалдык аланы", где призывники и их родители могут получить всю необходимую информацию. Интересующие вопросы можно также отправить на блог министра обороны, официальные аккаунты Министерства обороны в социальных сетях и электронную почту местных органов военного управления.